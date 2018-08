SIDERURGIA DEMONSTRA CONFIANÇA NO FUTURO DO PAÍS

Por William Saliba (*)

O novo presidente do Conselho do Instituto Aço Brasil (IABr), Sérgio Leite, demonstra confiança na recuperação econômica do Brasil. “Existe a perspectiva de um novo ciclo, que fortalecerá o mercado interno de aço, com a geração de mais empregos. A expectativa de Parcerias Público-Privadas (PPIs) pode melhorar este quadro, em um processo de longo prazo” – informou Leite em entrevista à imprensa, no Congresso Aço Brasil, nesta terça-feira (21), em São Paulo.

O IABr continua trabalhando para que o Brasil se coloque entre os 10 maiores produtores mundiais de aço. “Há várias décadas, o mercado brasileiro apresenta o mesmo consumo 100 kg/ano de aço por habitante” – lembra o presidente do Conselho do instituto.

No encontro com jornalistas o presidente executivo do IABr, Marco Polo de Mello Lopes, anunciou a judicialização do Reintegra – a volta do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras a patamares que compensem os resíduos tributários como instrumento necessário para dar fôlego à indústria siderúrgica nacional. “Daremos início, nas próximas semanas, a um processo no STF para discussão da constitucionalidade de nossa reivindicação. Cada siderúrgica integrante do IABr buscará também os seus direitos na justiça individualmente” – ressalta Marco Polo.

(*) O jornalista viajou a convite da Ternium Brasil