TERNIUM EM BUSCA DE TALENTOS PARA ESTÁGIO

A Ternium, acionista majoritária da Usiminas, participa nesta quarta-feira (22), do Mercado em Conexão 2018. O evento, que promove a interação entre universitários e grandes empresas, acontece na Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), até o dia 23 de agosto.

Em parceria com a universidade, a Ternium busca jovens talentos para participarem de estágio no Laboratório de Simulação de Processos (Lasip), no Departamento de Metalurgia. Ao final da experiência, eles têm a oportunidade de aprofundar os conhecimentos práticos, durante o período de férias escolares, na usina da Ternium Brasil no Rio de Janeiro, considerada uma das mais modernas do mundo na produção de aços especiais.

Esse trabalho já rendeu reconhecimento internacional. Assim foi com a estudante Débora Silveira, participante do processo de estágio, premiada pela Associação para a Tecnologia do Ferro & Aço (Aistech), entre mais de 6 mil participantes, em um dos maiores eventos da siderurgia mundial, nos Estados Unidos, com projeto desenvolvido em parceria com a Ternium.

A estudante apresentou o projeto intitulado “Modelo de Perdas Térmicas nas Panelas de Gusa entre o Alto-Forno e a Aciaria”, que surgiu da necessidade de aprimorar a previsibilidade da temperatura do gusa carregado nos convertedores. Débora foi selecionada em primeiro lugar na categoria “Undergraduate Student Project Presentation Contest” e conquistou um prêmio de US$ 1.500, na primeira vez que um grupo brasileiro venceu a competição. “Estou muito feliz por essa conquista. O resultado é de um trabalho em equipe e que contribuiu para a usina. É um grande marco para o início da minha carreira”, afirma Débora.

PROGRAMA JOVEM PROFISSIONAL

Outra iniciativa da Ternium é o Programa Jovem Profissional, que tem vagas abertas para trainee, jovens recém-formados de diversas áreas, especialmente as da Engenharia, e será lançado para o mercado mineiro durante o Mercado em Conexão. Por meio do programa, os profissionais selecionados são capacitados para assumirem posições estratégicas, num ciclo de seis anos. Hoje, 70% dos cargos de gestão da Ternium no mundo, são ocupados por profissionais desenvolvidos pelo Programa, inclusive o presidente da Ternium Brasil Marcelo Chara.