TIMÓTEO RECEBE A STARTUP WEEKEND VALE DO AÇO 2018

Ao longo de um fim de semana, empreendedores, desenvolvedores, designers e entusiastas terão 54 horas para formar equipes, compartilhar ideias e estimular soluções, na Startup Weekend 2018, que neste ano terá lugar em Timóteo. O evento será realizado nos dias 24, 25 e 26 próximos, na Faculdade Única, com o apoio da Comunidade Compartilhar, Faculdade Única e Sebrae Minas.

A largada será na noite do dia 24, com o palco aberto para os participantes compartilharem suas ideias e inspirarem outros a se juntarem a seus times. Durante o sábado e o domingo, os times se focam em encontrar um modelo de negócios e criar um produto viável mínimo, utilizando metodologias e ferramentas.

Durante a maior parte do tempo haverá mentores convidados de diversas cidades à disposição dos participantes. No domingo, os times apresentam o que construíram e recebem feedbacks valiosos de jurados. Os melhores serão premiados.

O STARTUP

O Startup Weekend já foi realizado em mais de 100 países ao redor do mundo, desde 2007. O projeto já estimulou a criação de mais de 8 mil negócios.

Criado pela UP Global, ONG sem fins lucrativos, utiliza a metodologia do Google. A responsável por sua realização no Brasil é a Techstars, aceleradora americana. O Vale do Aço já recebeu seis edições do Startup Weekend, nas cidades de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Caratinga.

Serviço:

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

Startup Weekend Timóteo Vale do Aço

Data: 24, 25 e 26 de agosto

Local: Faculdade Única Timóteo – Av. Acesita, 655 – Olaria, Timóteo – MG

Inscrições: https://www.sympla.com.br/startup-weekend-vale-do-aco__296407

Contato: Patrícia Lorena – 31 98767-1888