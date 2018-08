TIMÓTEO VENCE ETAPA DA TAÇA GV DE FUTSAL

A seleção de Timóteo venceu a etapa microrregional da Taça Valadares de Futsal 2018. Disputada no final de semana no Ginásio Poliesportivo Iorque José Martins, em Timóteo, a etapa contou com a presença das seleções masculinas adultas de Açucena, Coronel Fabriciano, Belo Oriente, Virginópolis, São Pedro do Suaçuí, Naque, além de Timóteo.

Para chegar a fase seguinte da Taça Valadares de Futsal, Timóteo derrotou as seleções de São Pedro do Suaçuí, por 4 a 3, e a seleção de Naque, por 5 a 1. Na semifinal, a equipe passou por Coronel Fabriciano vencendo por 7 a 4. Na final a seleção timotense enfrentou novamente Naque vencendo pelo placar de 6 a 2.

A próxima fase do torneio será disputada nos dias 1° e 2 de setembro em Governador Valadares. Timóteo está na chave B juntamente com as equipes de Santo Antônio do Jacinto, Itaobim e Novo Oriente. As equipes se enfrentam entre si e as duas com mais vitórias seguem para a semifinal que será disputada contra equipes da chave A, em jogos de ida e volta. A final ocorre no dia 22 de setembro também em Governador Valadares.

A entrega do troféu e das medalhas foi feita pelo prefeito Douglas Willkys que parabenizou a equipe da Secretaria de Educação pela organização da competição e a seleção de Timóteo pelo título. A seleção, dirigida pelo técnico Wescley Lisboa, tem os seguintes atletas: Edvaldo, Eder, Antonio Kayque, Ednaldo, Elvio, João Paulo, Igor, Victor, Marcos Paulo, Douglas e Patrick.