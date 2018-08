UNIDADE DO PROINFÂNCIA DE TIMÓTEO VAI VIRAR REALIDADE

A Prefeitura de Timóteo assinou nesta sexta-feira (3), o contrato para execução da obra da Unidade escolar do Proinfânca do bairro Limoeiro. Licitada em 2011, a obra sofreu várias interrupções ao longo dos últimos anos, na maioria das vezes por falta de repasses do governo federal. A expectativa a partir de agora é terminar o prédio para atender a demanda reprimida da regional do Limoeiro e receber as crianças a partir de janeiro de 2019.

“A cidade não aguenta mais a assinatura de ordens de serviços sem que as obras sejam concluídas. Nós vamos entregar as obras que estão paradas”, disse o prefeito Douglas Willkys.

Levantamento da prefeitura apontou que somente para o Proinfância do Limoeiro foram assinadas cinco ordens de serviço ao longo dos últimos anos,.

A Construtora Silva & Lopes Ltda. é a empresa responsável pela conclusão dos serviços orçado em R$ 117.152,83. Além do prefeito Douglas Willkys e do vice-prefeito José Vaspasiano Cassimiro (Professor Vespa), o contrato foi assinado pelo sócio-proprietário da construtora, Anderson Lopes.

Depois de pronta, a unidade escolar do Proinfância do Limoeiro terá capacidade de atendimento para até 120 crianças de 0 a 5 anos, em dois turnos (matutino e vespertino).

PROINFÂNCIA

O Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), instituído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, é uma das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério da Educação, visando garantir o acesso de crianças a creches e escolas, bem como a melhoria da infraestrutura física da rede de Educação Infantil.

O programa atua sobre dois eixos principais, indispensáveis à melhoria da qualidade da educação:

– Construção de creches e pré-escolas, por meio de assistência técnica e financeira do FNDE, com projetos padronizados que são fornecidos pelo FNDE ou projetos próprios elaborados pelos proponentes;

– Aquisição de mobiliário e equipamentos adequados ao funcionamento da rede física escolar da educação infantil, tais como mesas, cadeiras, berços, geladeiras, fogões e bebedouros.