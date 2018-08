UNILESTE INAUGURA CLÍNICA ODONTOLÓGICA EM IPATINGA

Na próxima segunda-feira (20), o Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste), inaugura a sua Clínica Odontológica localizada no campus Ipatinga, no Bairro Bom Retiro. O espaço oferecerá atendimentos gratuitos à população do Vale do Aço, enfatizando a promoção da saúde bucal por meio do desenvolvimento de ações com foco na prevenção, a interceptação e o tratamento de doenças.

Para os acadêmicos do curso de Odontologia, a Clínica é também a oportunidade de iniciar o exercício da atividade profissional, sempre com a supervisão dos professores. “A clínica-escola apresenta-se como um dos espaços mais modernos do país. Realizamos uma pesquisa intensiva para que a estrutura atendesse as demandas curriculares quanto à prática de ensino e no oferecimento de serviços. Com o início das atividades, os pacientes ganham com os atendimentos e intervenções personalizados, e os estudantes vivenciam a rotina profissional”, avalia o reitor Genésio Zeferino.

Segundo a coordenadora do curso de Odontologia do Unileste, Erika Storck, “o espaço constitui uma etapa de fundamental importância no aprendizado do aluno, uma vez que o insere em um ambiente real de trabalho. Nele, o aluno vivencia diferentes casos clínicos e tem a oportunidade de atuar efetivamente na prática odontológica desde a prevenção até a execução de diversos tratamentos. Neste primeiro momento, os atendimentos serão destinados a pessoas acima de 14 anos”, conclui.

Com três espaços clínicos, salas para Raios-X, Bloco Cirúrgico e Central de Esterilização, a Clínica Odontológica irá atender as seguintes especialidades no segundo semestre de 2018: prótese total (dentadura), endodontia (canal), periodontia (tratamento de gengiva) e dentística (restaurações). No início do mês de agosto, a Instituição realizou a triagem dos primeiros pacientes da clínica, mas os cadastros de reserva podem ser feitos pela população na própria Clínica, nos horários de atendimento: das 8h às 11h e das 14h às 17h30.

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Buscando contribuir para o desenvolvimento social da região onde está inserida, a Instituição se preocupa em disseminar na sociedade o conhecimento produzido dentre os espaços de aprendizagem. Apenas em 2017, 34 projetos de extensão foram realizados pelo Unileste, envolvendo mais de 50 professores e 652 alunos, e beneficiando mais de 22 mil pessoas da região.

ODONTOLOGIA NO UNILESTE

Por meio da articulação entre teoria e prática, o curso visa à formação de profissionais críticos, investigativos e atuantes no processo de saúde bucal, em seus diferentes níveis de atenção, visando qualidade na vida das pessoas e grupos. E o Unileste de destaca na formação dos profissionais por diferenciais como: metodologia de ensino, professores Mestres e Doutores com experiência profissional e destaque no mercado de trabalho, prática em clínicas e laboratórios modernos e com tecnologia avançada, dentre outros aspectos.