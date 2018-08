COLUNA WILLIAM SALIBA – 28/08/2018

USIMINAS DEVE VENDER PARTICIPAÇÃO NA MUSA

A Usiminas poderá colocar à venda a sua participação na Mineração Usiminas (Musa), na qual detém 70% do capital. A siderúrgica contratou o BTG Pactual para assessorá-la nas alternativas para se desfazer da sua participação societária na mineradora, onde é sócia da japonesa Sumitomo Corporation. Em comunicado de fato relevante assinado por Alberto Ono, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da Usiminas, a empresa confirma a operação e informa que o banco deverá orientá-la sobre a eventual alienação total ou parcial de suas ações na Musa. A transação é estimada em pelo menos R$ 1 bilhão, segundo especialistas do mercado. O patrimônio líquido da mineradora é de R$ 5,34 bilhões, segundo o último balanço divulgado.

***

TERNIUM

O presidente da Ternium Brasil, Marcelo Chara, deverá estar em Ipatinga no próximo dia 1 de outubro. Ele é um dos convidados do presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, Flaviano Gaggiato, para reunião da Agenda de Convergência, que reúne lideranças do setor econômico regional. Há um ano à frente da Ternium Brasil, Chara fez muitos amigos em Ipatinga, no período em que ocupou a vice-presidência Industrial da Usiminas, entre 2012 e 2014.

***

RELIGIOSIDADE

O padre Geraldo Ildeo Franco, pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Cariru, em Ipatinga, prepara-se para o lançamento do seu mais recente livro: “Cultura Religiosa: Reflexão sobre o Cristianismo – Judaísmo – Islamismo”. A noite de autógrafos será no próximo sábado, dia 1º, a partir das 18h, na Livraria Leitura, no Shopping do Vale Aço. Na oportunidade serão expostas outras obras de sua autoria, como “Cultura Religiosa Volumes I e Vol II”, “Reflexões Bíblicas – Texto, Contexto e Vida Cristã” e “Vivendo na Rodovia Transamazônica – BR 230”.

***

JUBILEU CULTURAL

O Instituto Cultural Usiminas celebra os seus 25 anos de fundação. A diretora da instituição, Penélope Portugal, informa que a cerimônia comemorativa será no próximo dia 11, às 20h, no Teatro do Centro Cultural, em Ipatinga.

***

AÇO LATINO

A jornalista Fernanda Valente, que já atuou na Usiminas e na Ternium, será a nova diretora de Comunicação da Associação Latino-Americana de Ferro do Aço (Alacero). A sede da entidade, atualmente sediada em Santiago, no Chile, passa a funcionar em São Paulo, a partir da próxima semana.

***

BOA VONTADE

A Legião da Boa Vontade (LBV) comemora há 70 anos ajudando na melhoria da qualidade de vida de milhares de famílias. Diariamente, ela ampara crianças, adolescentes, jovens, adultos, gestantes e idosos em situação de vulnerabilidade social, por meio de suas 82 unidades de atendimento localizadas nas cinco regiões brasileiras. São 72 Centros Comunitários de Assistência Social, um Centro de Assessoramento, três lares para idosos, cinco escolas de educação básica e uma escola de capacitação profissional. A LBV, para este trabalho, necessita de doações financeiras, que podem ser feitas através do site www.lbv.org ou ligando para 0800 055 50 99. A entidade recebe também doações de alimentos não perecíveis e enxovais para bebês.