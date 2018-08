USIMINAS E FSFX PARTICIPAM DO DIA V EM IPATINGA

Seguindo o compromisso com a comunidade e com a política de responsabilidade social, a Usiminas e a Fundação São Francisco Xavier (FSFX), participarão, no próximo domingo (dia 26), de uma nova edição do Dia do Voluntariado (Dia V). O evento é promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) há 17 anos.

O objetivo da iniciativa é promover ações transformadoras por meio do apoio a entidades assistenciais e de práticas de solidariedade. A edição deste ano será realizada no Parque Ipanema e vai reunir Usiminas e Fundação no mesmo espaço.

A Usiminas fará cadastro de pessoas com deficiência e aproveitará o espaço para realizar vendas de rifas solidárias para contribuir com entidades da região. Já a FSFX oferecerá ações de utilidade pública para a população, tais como aferição de pressão arterial e exame de glicemia, em parceria com os alunos do Colégio São Francisco Xavier Técnico, além de exames de acuidade visual e testes para avaliação de índices de estresse do Vita – Soluções em Saúde Ocupacional. Já a Usiminas Mecânica realizará ação de melhorias e reparos na Creche Cora Coralina, situada no bairro Limoeiro, em Ipatinga.

O Diretor da Usiminas Roberto Maia enfatiza que “a Usiminas apoia e incentiva ações como o Dia V, momento em que todos buscamos promover ações que colaborem para uma sociedade mais justa. Motivamos sempre nossos colaboradores a participar dos grupos de voluntários e a estar engajados às causas sociais”.

De acordo com a superintendente de Gestão da FSFX, Adriana Leite Chaves Quintela, a equipe de voluntários da instituição procura levar o melhor em saúde e educação para a comunidade do Vale do Aço. “É com muito carinho que a Fundação São Francisco Xavier prestigia os eventos voltados à comunidade levando o cuidado às pessoas. Fazemos questão de participar de iniciativas que beneficiam essa população”, afirma.

Sobre o evento:

Data: 26 de Agosto

Local: Parque Ipanema

Horário: das 8h às 12h

CSFX Técnico: Aferição de Pressão e Exame de Glicemia

Vita: Exame de acuidade visual e teste para avaliação de índice de estresse

Usiminas: Cadastro de Pessoas com Deficiência e Rifa Solidária