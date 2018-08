USIMINAS PARALISA PRODUÇÃO DOS ALTOS-FORNOS

Em função da explosão que destruiu um dos gasômetros da Usina de Ipatinga, no início da tarde de hoje (10), a Usiminas paralisou a produção dos altos-fornos. A comunicação do “Fato Relevante” acaba de ser enviada aos acionistas e ao mercado, assinada pelo vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da empresa, Alberto Ono.

Segundo o comunicado, “a companhia ainda está apurando as causas e consequências desta explosão, inclusive com relação a eventuais vítimas. Como medida de precaução, a Usiminas decidiu paralisar, de forma emergencial e temporária, os altos-fornos da Usina de Ipatinga”.

Devido ao acidente, as ações da empresa já registraram a queda de 11% no mercado.