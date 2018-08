USIMINAS RETOMA GRADUALMENTE A SUA PLENA PRODUÇÃO

Nesta sexta-feira (10), algumas horas após a explosão de um dos gasômetros que deixou 34 acidentados – 14 empregados diretos e 18 terceirizados – e que assustou a população da Região Metropolitana do Vale do Aço, a Usiminas retomou a sua produção. No início da noite já funcionavam a expedição de produtos, a laminação a frio e a Unigal. Por razões de segurança operacional, as demais áreas voltam a funcionar gradualmente.

O diretor industrial da Usiminas, Roberto Maia, explicou que a usina dispõe de quatro gasômetros. Estes tanques recebem os gases oriundos do processo de produção, que são utilizados na geração de energia elétrica para a siderúrgica de Ipatinga. “No entanto, podemos trabalhar somente com três, como frequentemente fazemos nas manutenções preventivas destes equipamentos” – afirmou.

SEM RISCOS

Falando à imprensa na noite desta sexta-feira, o presidente da Usiminas Sérgio Leite tranquilizou a população quanto à segurança operacional da Usina de Ipatinga. “Não há nenhum risco. A área do acidente foi imediatamente isolada e vem sendo realizado no local e em toda a cidade o monitoramento do gás LPG, em operações coordenadas pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Ministério Público. A própria explosão consumiu praticamente a totalidade dos gases estocados no gasômetro acidentado” – explicou.

“Queremos tranquilizar o mercado e os nossos acionistas. A interrupção do processo fabril tem um impacto operacional de curto prazo. Vamos trabalhar para recuperar esta produção até o final do ano” – assinalou Sérgio Leite, que passa o final de semana na Usina de Ipatinga, supervisionando de perto as atividades da retomada da produção.

PERÍCIA

Uma minuciosa investigação foi iniciada por técnicos da área de segurança da empresa. com o acompanhamento dos órgãos públicos competentes, para determinar a causa do acidente. Não há prazo determinado para conclusão da perícia.

Agradecendo o apoio recebido dos órgãos governamentais e a solidariedade de executivos de todas grandes siderúrgicas brasileiras, Leite se mostrou aliviado por não ter havido nenhuma vítima grave no episódio. “A segurança de nossos colaboradores e da população de Ipatinga foi a maior de nossas preocupações, no primeiro momento. Eu e grande parte dos diretores nos deslocamos de Belo Horizonte para Ipatinga e, em menos de três horas, estávamos no local do acidente coordenando e acompanhado todas as providências” – informou o presidente da Usiminas.