USIPA ABRE INSCRIÇÕES PARA COPA PRÉ-MIRIM

As inscrições para a 16ª edição da Copa Pré-Mirim de Voleibol – Engenheiro André Mitikiewicz – estão abertas e podem ser feitas até o dia 31 de agosto. O campeonato é realizado pela Associação Esportiva e Recreativa Usipa com o apoio da Federação Mineira de Voleibol – FMV.

A Copa envolve atletas das categorias Sub-15 Masculino e Sub-14 Feminino e será realizada de 14 a 16 de setembro na Usipa. No ano passado, mais de 100 atletas, de 10 agremiações, participaram da competição. Neste ano, são esperadas 10 equipes para as duas categorias, sendo cerca de 120 jogadores do Sudeste Mineiro e de outros estados como São Paulo e Rio de Janeiro.

De acordo com o coordenador do Voleibol da Usipa, Josias Alves, o campeonato proporciona aos atletas uma vivência de competições, com várias equipes e jogadores que têm estilos de jogos diferentes. “A Copa possibilita ao atleta momentos únicos de contato com outros times. Isso permite que eles enfrentem e entendam o adversário, fazendo com que eles se desenvolvam dentro da quadra”, declara o coordenador.

INSCRIÇÕES

As equipes interessadas em participar da Copa Pré-Mirim de Voleibol devem entrar em contato com o coordenador de Voleibol da Usipa, Josias Alves, pelos números (31) 98555-7302 (Oi) ou (31) 3801-4376.