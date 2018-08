USUÁRIOS DA UPA DE IPATINGA GANHAM ACESSO A WI-FI

Os usuários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipatinga, no bairro Canaã, já podem contar com internet via Wi-Fi, gratuita. Atendendo demanda dos munícipes, o prefeito Nardyello Rocha esteve no local para inauguração do serviço, nesta quarta-feira (29), e disse que a internet gratuita trará mais conforto e comodidade para os pacientes e os acompanhantes.

Com o acesso à web e redes sociais, a população passa a usufruir de um importante instrumento para manter a comunicação com familiares e amigos, durante o tempo de permanência na UPA.

A necessidade da implantação do serviço chegou ao chefe do Executivo numa abordagem feita pelo aposentado Ezequiel Gonçalves da Silva, morador do bairro Areal. Ele conversou com o prefeito sobre o assunto ao abordá-lo numa de suas visitas à feira do Canaã, que se realiza aos domingos.

“Precisei ir à UPA durante a madrugada – contou Ezequiel – e, no tempo em que estive lá, vi a necessidade de liberação da internet, uma vez que pessoas que frequentam a unidade chegam ao local de forma inesperada, na maioria das vezes. Como nem todo usuário tem um pacote de dados no telefone, existia essa dificuldade de manter comunicação com os familiares”.

Satisfeito com a rapidez da resposta, Ezequiel agradeceu ao prefeito em nome de todas as pessoas que necessitam do serviço. “Quando fiz a solicitação, ele me disse que olharia com carinho, porém não imaginei que seria tão rápido, o que é ainda mais positivo”.

Nardyello fez questão de convidar o solicitante Ezequiel para a inauguração do serviço na unidade e aproveitou a oportunidade para reforçar que sua gestão “tem essa marca de procurar atuar com o máximo de resolutividade, sem deixar que problemas que possam ser solucionados tenham pendências guardadas em gavetas”.

“Esse é meu lema, dar retorno com agilidade. O não também é uma resposta. Às vezes é preciso dizer não, por não ter condições de fazer algo. Mas a resposta tem que ser o quanto antes”, enfatizou o prefeito, acrescentando que a Internet já era liberada aos servidores e que cabe aos próprios usuários ajudarem a fiscalizar a boa utilização do recurso.

FUNCIONAMENTO

Os usuários poderão acessar a internet através de smartphones, notebooks, tablets ou outros dispositivos com sistema wireless.

Para fazer uso da internet da UPA, o usuário, através de seu dispositivo de acesso, deverá se conectar na rede Wi-fi identificada como “Internet Grátis da Prefeitura”. Depois será necessário abrir o navegador e tentar acessar algum site. Neste momento uma tela de cadastro e login será aberta para realização de um cadastro básico.

Em seguida será enviada por meio de mensagem de texto uma senha de liberação para o uso. Após esse último passo, o acesso à internet já estará disponível.

Para agilidade do usuário foi disponibilizada a instalação de um equipamento de rádio, que propaga cerca de 10 megas para a recepção da UPA. O titular da Secretaria Municipal de Dados da Prefeitura de Ipatinga, Frederico Franco, explica que a velocidade da internet é suficiente para atender toda a demanda da unidade.

“A senha da Internet não permanece fixa no celular de todos que realizam o cadastramento. A partir do momento que a pessoa sai da UPA, ela perde o acesso, que é preciso ser refeito quando ela retornar. Isso garante que o serviço seja prestado com qualidade para todos que estão no local”, explicou.

INVESTIMENTOS

Durante o evento de entrega do serviço, o prefeito enumerou algumas das diversas ações de melhorias que estão sendo realizadas na área da saúde. Além do wi-fi na UPA, também estão sendo feitas reformas em algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e profissionais estão sendo contratados para recompor o quadro clínico.

“A saúde é uma prioridade neste governo, tanto que contratamos 17 novos médicos, cerca de 20 enfermeiros, 75 técnicos da área e solicitamos que alguns médicos que estavam em licença sem remuneração retornassem ao seu local de trabalho. Tudo isso faz parte do trabalho de humanização dos serviços, que passa pelo conforto e respeito a todos os usuários”, finalizou o chefe do Executivo.