VAGÃO CULTURAL APRESENTA O VALE DO AÇO COMO DESTINO TURÍSTICO

Os passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), puderam conhecer, entre os dias 17 e 21 de agosto, um pouco do Vale do Aço como destino turístico, por meio de uma exposição realizada pelo Projeto Turismo do Vale, no Vagão Cultural.

No espaço, estiveram em exibição fotografias das cidades que integram o Circuito Turístico Mata Mata Atlântica de Minas e textos sobre os atrativos desses municípios, além de artesanatos e quitutes produzidos nessas regiões.

Durante a viagem, a educadora e contadora de histórias, Kakau Silva, seguindo todo o ritual que envolve apresentar um conto, convidou os viajantes, de carro em carro, a conhecer o Vale do Aço e a visitar o Vagão Cultural, para aprender um pouco sobre a região. Ainda durante a viagem, os passageiros receberam um folder com informações sobre os municípios associados ao Circuito.

O analista de Relacionamento com Comunidades da Vale na região, Jayme Henriques, destacou a importância do evento para a promoção de atividades econômicas ligadas ao turismo. “Essa iniciativa, além de estimular o turismo e a geração de renda, leva conhecimento aos passageiros sobre a nossa cultura, sobre os nossos patrimônios”.

A turismóloga Cidinha Sampaio, uma das Coordenadoras do projeto Turismo no Vale, enfatizou que o evento, além de apresentar o Vale do Aço como destino turístico, foi importante para divulgação da 4ª Feira de Turismo, que acontece de 26 a 29 de setembro, no Centro Cultural Usiminas. “Neste ano, vamos discutir as possibilidades de tornar o Vale do Aço conhecido para além do aço, por seu turismo de aventura, cultural, de eventos e por seu artesanato. Por meio do turismo, podemos gerar bons negócios, promover o crescimento econômico da região e o seu desenvolvimento”, disse.

Entre os passageiros que visitaram o Vagão Cultural, estava Antônia Maria. Artesã, ela contou que ficou muito feliz ao ouvir o convite para visitar a exposição pelo sistema de som do trem. “Sempre gostei de fazer bonecas, sempre gostei de cultura. Logo que ouvi a notícia, corri para o Vagão Cultural. Achei tudo muito lindo, principalmente, umas casinhas bordadas nas almofadas”, conta.

Entre as atrações do Vagão, esteve também uma instalação composta por monóculos com fotografias das cidades que integram o Circuito.

NÚMEROS

Mais de mil pessoas visitaram a exposição, que, durante 32 horas de evento e ao longo de mais de 2.700 quilômetros percorridos em três viagens entre Cariacica e Belo Horizonte, apresentou aos passageiros produtos da Associação dos Artesãos de Timóteo (Assoarte), da Artesania, que reúne sete artesãs; da Casa do Artesão, do Ateliê Feito a Mão, do Grupo de Artesão Arte Minas Fabri, dos artesãos Cléber Oliveira Dias, Fernanda La Noce e Lelena. Outros empreendimentos participantes do evento, foram a Fino Trato Produção Cultural, Fotografia Tatiane Bispo, Terra de Gigantes e Vamos Passarinhar no Vale do Aço, promovido pela empresa Ana Cleide Eventos Exclusivos. Os eventos Ipatinga Gourmet, Feira do Doce e Garimpo Mercante também marcaram presença no Vagão Cultural.