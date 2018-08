VOLEIBOL USIPENSE É DESTAQUE NO 2° CIRCUITO DO CAMPEONATO AR-4

A equipe Usiminas/Consul/Usipa, categorias Sub-19 Feminino e Masculino viajam para Frei Inocêncio, neste sábado (11), para disputar o 2º Circuito do Campeonato AR-4. Esta será a última fase classificatória do campeonato e irá definir os quatro classificados para as semifinais.

O time usipense está no segundo lugar na categoria Feminino e em primeiro lugar no Masculino, e se encontra dentro da zona de classificação para a próxima fase. Segundo o coordenador do Voleibol da Usipa, Josias Alves, para ganhar, os atletas precisam apenas manter o ritmo de jogo, pois estão com um ótimo desempenho nas quadras. “Apresentamos um bom voleibol nos últimos amistosos, o que nos deixa confiante para um bom resultado.”, declara.

O evento conta com a participação de seis agremiações no Masculino e cinco no Feminino, divididas em grupos únicos de acordo com o naipe. O circuito conta com 11 equipes no total. Para a jogadora tricolor Júlia Gabrielle, o campeonato é sempre um desafio, mas é essencial para o crescimento. “Temos sempre que buscar o melhor no jogo, pois, apesar de estarmos bem colocadas no campeonato, estamos disputando com fortes equipes e isso dificulta a vitória. Mas estamos jogando muito bem e acredito que iremos nos classificar para a semifinal”, conta Júlia.

Confira abaixo a tabela dos jogos usipenses:

– Sub-19 Feminino:

Usipa x SESI- Ipatinga às 08h – Quadra Municipal de Frei Inocêncio

Usipa x Única Vôlei de Caratinga às 13h – Quadra Municipal de Frei Inocêncio

– Sub-19 Masculino:

Usipa x Projeto Esporte é Vida de Frei Inocêncio às 08h – E. E. Frei Inocêncio

Usipa x Garfo Clube de Governador Valadares às 14h30 – E. E. Frei Inocêncio