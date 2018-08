WR CONSTRUTORA INICIA PROCESSO DE FINANCIAMENTO DE MORADIAS EM FABRICIANO

A WR Construtora iniciou o processo de financiamento do Vila Mineira Residencial, em Coronel Fabriciano, junto à Caixa Econômica Federal. Com previsão de entrega em dezembro de 2019, o empreendimento possui 9 blocos, com 16 apartamentos, totalizando 144 unidades. São apartamentos com valores acessíveis e acabamento padrão WR, que podem ser financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida.

Desde que foi criado, o programa Minha Casa Minha Vida foi um dos grandes responsáveis pelo aquecimento do mercado imobiliário no país, proporcionando estabilidade às famílias que vivem de aluguel. “Através dele, conseguiremos financiar imóveis para famílias que possuem renda familiar entre R$1.800 e R$2.600, com a possibilidade de zero de sinal, um benefício disponibilizado pela Caixa Econômica”, disse Wanderson Dias, gerente comercial da construtora. “Com o programa, os juros são menores, o prazo de pagamento pode ser estendido, e a Caixa disponibiliza, ainda, um subsídio de valor variável, de acordo com a renda bruta familiar.”, acrescentou.

Para apoiar o cliente na realização do sonho da casa própria, a WR Construtora oferece outros diferenciais nesta obra: “Ao adquirir um apartamento no Vila Mineira, o pagamento da primeira parcela do financiamento só terá início quando a obra estiver concluída. Além disso, faremos o pagamento da documentação do imóvel, o que representa uma economia de aproximadamente R$5.000. Desta forma, a WR Construtora proporciona ao seu cliente a possibilidade de adquirir a casa própria trocando o valor do aluguel pela parcela do financiamento”, explicou Wanderson.

O apartamento possui dois quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro social e uma vaga de estacionamento. “Além disso, proporcionaremos aos nossos clientes uma experiência diferenciada das oferecidas pelo Minha Casa Minha Vida, construindo uma academia, uma área de churrasco e um salão de festas para os moradores do Vila Mineira, condições exclusivas que só a WR oferece”, afirmou.

Os interessados em conhecer o apartamento mobiliado podem visitar o stand de vendas, de segunda à sexta-feira, de 0h30 às 18h e aos sábados de 08h30 às 13h, na Avenida Brasil, número 122, no bairro Santa Cruz, em Coronel Fabriciano, e tirar todas suas dúvidas com os corretores. Para mais informações, podem entrar em contato pelo telefone 3846-8668.