ACICEL-CDL DE FABRICIANO APRESENTAM AÇÕES DO 2º SEMESTRE

A Associação Comercial, Industrial e de Prestação de Serviços e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Coronel Fabriciano (Acicel-CDL), lançaram na manhã desta terça-feira (4), as ações sociais do segundo semestre. Para valorizar o “Dia do Cliente”, a Acicel-CDL realizará no período de 10 a 15 de setembro, a Semana do Cliente, sorteando 5 prêmios de R$200,00 para cada um dos clientes que se cadastrarem no site www.movimentacomercio.com.br.

O Dia do Cliente é comemorado anualmente no dia 15 de setembro no Brasil. A data foi criada para homenagear os clientes e estreitar as relações entre o comércio e os consumidores. Por isso, como forma de agradecimento pela sua fidelidade, além de promoções especiais e descontos, é promovida a distribuição de brindes, bem como são feitos sorteios.

“Lançamos mais uma estratégia com foco no fomento dos segmentos que representamos. Temos como premissa, propor ações inovadoras e criativas para aproveitar as datas comemorativas movimentando o comércio”, destacou o presidente da Acicel-CDL, Ismá Canedo.

Para fechar a semana, a Acicel-CDL vai participar no dia 15 de setembro, do evento “Gastronomia com Rock” que será promovido pela Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, na Praça da Estação, cadastrando os clientes para participarem da promoção.

Outra ação será a Black Friday, que será realizada em parceria com a Aciapi e CDL de Ipatinga, na última semana de novembro, promovendo o comércio com descontos atrativos para os clientes.

Foi apresentada também, a Campanha de Natal, que vai premiar 60 clientes que fizerem suas compras nas lojas participantes da promoção. A quantidade de prêmios é alusiva ao sexagenário da Acicel. Serão sorteados smartphones, motos, smart TV, relógios, churrasqueira elétrica, ventiladores e panelas elétricas de arroz. Acontecerão sorteios semanais online e no dia 27 de dezembro o sorteio presencial com os restantes dos prêmios.

Para o diretor de promoções e eventos da Acicel-CDL, Ivair Andrade, envolver a equipe nas ações promocionais é de suma importância. “O momento é de aproveitar a ocasião para incrementar os negócios. A Acicel-CDL traz as ferramentas e nós temos que utilizá-las de forma estratégica para obter resultado com as ações promocionais”, enfatizou.