ACICEL-CDL ENTREGAM PRÊMIOS DA SEMANA DO CLIENTE

Na manhã dessa terça-feira (18), a Acicel-CDL entregaram os prêmios aos sorteados da mobilização Movimenta Comércio, por meio da campanha Semana do Cliente. Os beneficiários receberam no total R$1000 em dinheiro.

A campanha foi lançada pela Associação Comercial, Industrial e de Prestação de Serviços (Acicel) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Coronel Fabriciano, com o objetivo de valorizar o cliente do comércio de Cel. Fabriciano.

Para a consumidora e ganhadora da edição, Thatiane Soares, a valorização dos clientes é muito importante. “Já participei de outras campanhas, como a de Natal, Dias Das Mães e outras. Mas é a primeira vez que eu ganho e fiquei muito feliz. Não imaginava ganhar, fiz o cadastro e a sorte sorriu para mim”, conta. Thatiane Soares enfatizou também, que irá participar das próximas campanhas e incentivar os amigos a fazerem o mesmo.

“Foi a primeira vez que participei das campanhas da Acicel-CDL, eu vi uma loja de calçados anunciando nos stories e percebi que era bem fácil de participar, resolvi tentar a sorte, eu não fazia ideia que iria ser sorteada. Tomei um susto com a funcionária me ligando e falando que tinha sido contemplada. Eu achei a campanha maravilhosa, é um ótimo incentivo para nós clientes e com certeza irei participar mais vezes e também indicar familiares e amigos para participarem! Fiquei muito feliz em ter ganhado um prêmio e também com o atendimento da Acicel-CDL”, declarou a contemplada da campanha, Karen Medeiros.

“A Acicel-CDL só tem a agradecer a todos os associados que participaram e a todos os consumidores que fizeram dessa, uma bela campanha. Obrigado a todos os clientes”, enfatizou o Diretor de promoções de eventos da Acicel-CDL, Ivair Andrade.

“Ficamos muito felizes ao ver a alegria das pessoas contempladas. Temos o prazer de presentear aqueles que tanto nos incentivam e nos ajudam a fomentar o comércio local”, declarou o presidente da Acicel-CDL, Ismá Canedo.