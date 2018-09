ACICEL REALIZA 11º EDIÇÃO DO CAMINHANTES DO VALE

O Conselho da Mulher Empreendedora da Acicel-CDL de Coronel Fabriciano, realiza a 11ª edição do projeto “Caminhantes do Vale”, no próximo dia 23 de setembro, a partir das 8h, na Área de Preservação Ambiental da Biquinha. O evento comemora os 60 anos da Acicel.

São 200 vagas e as inscrições são gratuitas, e poderão ser feitas pelo site da Acicel-CDL, www.acicelcdl.com.br, na Autoescola Élida, na Biani Uniformes e na Divaço. A camisa dos 60 anos da Acicel pode ser adquirida por R$25 pedidos diretamente na loja da Biani.

O projeto foi criado inspirado nas mulheres caminhantes da Estrada Real e tem como objetivo explorar o potencial turístico da região do Vale do Aço e difundir a importância da prática de exercícios físicos, além da preservação ambiental.