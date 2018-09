“AMOR E VALORIZAÇÃO À PÁTRIA” SERÁ TEMA DO 7 DE SETEMBRO EM IPATINGA

Tudo pronto para o desfile de 7 de setembro que promete entrar para a história de Ipatinga como o maior evento do gênero já realizado na cidade. A partir das 8h30 desta sexta-feira, a avenida Roberto Burle Marx será o palco para apresentação das 71 entidades, entre polícias militar e civil, Corpo de Bombeiros, SAMU, escolas e instituições da sociedade civil que se inscreveram para participar do desfile cívico.

O Dia da Pátria em Ipatinga está sendo organizado em conjunto pelas secretarias de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel) e de Educação (SME), com o apoio de todas as demais pastas da administração municipal e da Polícia Militar. A expectativa dos organizadores é que pelo menos 4 mil pessoas passem pela avenida Roberto Burle Marx.

INTERDIÇÃO

Desde esta quinta-feira o trânsito na avenida Roberto Burle Marx está interrompido entre o Ipatingão e a sede do Batalhão de Corpo de Bombeiros, para a montagem do palanque que vai receber as autoridades policiais e políticas e demais estruturas que compõem o evento.

Na manhã desta sexta-feira será colocado o cordão de isolamento em toda a extensão do corredor cívico por onde passarão as delegações. Banheiros químicos também estarão à disposição do público em três pontos estratégicos, além de ambulâncias do SAMU.

ENREDO

A concentração das delegações será feita no hall do Ipatingão. A cerimônia terá início às 8h30 com o hasteamento das bandeiras do Brasil, de Minas Gerais e Ipatinga. A execução do Hino Nacional será de responsabilidade da banda de música da Polícia Militar.

Os primeiros a entrarem na avenida serão as corporações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Uma das novidades deste ano é o pelotão da Polícia Civil, que passa a integrar o bloco de entidade representantes da segurança pública estadual.

Em seguida será a vez dos Movimentos da Terceira Idade, seguidos das instituições que atendem crianças e adolescentes. Na sequência, desfilarão as escolas públicas. Ainda passará pela avenida a delegação da Olimpíada Cultural e Esportiva de Ipatinga (Olicei 2018), com a mascote Junio, um Gato do Mato, com chapéu de congado e uniforme que simboliza as escolas de Ipatinga.

Outra novidade para o desfile de 7 de setembro deste ano é o pelotão da saúde, que vai abordar as grandes campanhas realizadas pela administração municipal. Mais de 60 profissionais do setor passarão pela avenida, levando junto as mascotes do mosquito da Dengue, do “Zé Gotinha” e “Maria Gotinha”, fazendo alusão às campanhas contra as arbovirores e de Vacinação Infantil.

Haverá desfile também de equipes do SAMU, carros antigos, clube de motociclistas e fanfarras. O encerramento do desfile ficará por conta das instituições filantrópicas e a fanfarra de música da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A área de dispersão será próxima ao estacionamento do estádio Ipatingão.

PATRIOTISMO

As escolas da rede pública levarão para a avenida o tema: “Amor e valorização à pátria”, um assunto bastante defendido pela atual gestão. O prefeito Nardyello Rocha faz um convite para que todos participem do maior desfile da história do município. “Nós queremos participar junto com vocês do resgate pelo amor por Ipatinga e pela nossa nação. Venha participar conosco. O Brasil conta com você e Ipatinga espera por você”, convida o prefeito.

Ruas livres para estacionamento:

– Avenida Manaim (margem do Ribeirão Ipanema)

– Toda a extensão da avenida Cláudio Moura (Sentido bairros/Centro)

– Estacionamento da Feira do Ipatingão.

– Avenida Roberto Burle Marx do Kartódromo até a área do Desfile e o sentido contrário.