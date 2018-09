ANTECIPE AS DECISÕES DO SEUS CLIENTES USANDO ESTRATÉGIAS DE AUTOMAÇÃO DE MARKETING

Antes de fazer uma compra ou até mesmo contratar o serviço, o cliente costuma passar por diversos processos. E isso é bastante normal, na verdade!

Muitos deles pesquisam nas redes sociais, sites ou com amigos, sobre a empresa. Outros já conhecem, mas às vezes por falta de dinheiro ou de tempo deixam esse processo de lado. Além destas, existem muitas outras etapas que os clientes podem passar.

E para conseguir finalizar a compra ou contratar o serviço do seu cliente em sua empresa, você pode ajudar seus clientes em potencial a passar por esse processo. E é neste momento que Automação de Marketing é ainda mais importante.

Vamos te explicar neste post como sua empresa pode antecipar as decisões dos clientes por meio da Automação de Marketing.

E claro garantir bons resultados. Por isso continue lendo, para saber mais!

ENTENDA AS MUDANÇAS NOS PROCESSOS DE COMPRA DOS CLIENTES

Nos últimos anos, a internet tem ajudado a mudar a maneira como o público faz suas compras ou contrata novos serviços. O público tem se tornado cada vez mais exigente.

Se antes os clientes buscavam as empresas por já conhecerem a marca, hoje em dia com um número muito maior de informação, as empresas precisam conquistar os clientes cada vez mais.

E estar presente em diversos momentos destes que antecedem a compra do cliente, pode ajudar muito a sua empresa ser lembrada.

Você pode fazer isso por meio da Automação de Marketing.

SAIBA COMO A AUTOMAÇÃO DE MARKETING SE TORNOU FUNDAMENTAL PARA AS EMPRESAS

Com essa mudança no processo de compra é ainda mais necessário criar estratégias para informar e captar esses clientes nas mais diversas etapas. E por isso a Automação de Marketing tem sido uma das principais ferramentas para as empresas durante esses momentos.

Quanto mais:

• Conteúdo e informações: Por meio de e-mail, blog post, e-books;

• E canais: Website, aplicativo mobile, rede sociais e campanhas pagas.

E outros meios de contato com o cliente sua empresa estiver presente. Maiores serão as chances do cliente escolher a sua empresa. Sempre lembrando da segmentação para o seu público alvo.

O QUE É AUTOMAÇÃO DE MARKETING

E para divulgar tanta informação, este é um recurso bastante eficaz permitindo que você ofereça soluções específicas para o seus clientes em potencial em diversos momentos.

E como o próprio nome diz de forma automatizada. Diminuindo o tempo e gastos com a publicação de conteúdos e campanhas de Marketing de forma manual. Com base na análise e também na segmentação dos clientes em potencial.

COMO A ANTECIPAÇÃO AJUDA A ESTIMULAR AS DECISÕES

Por meio dos dados gerados pelo cliente depois de visitar o site da sua empresa ou perfis nas redes sociais, entre outros. É possível saber as ações que ele realizou em diversos canais.

E se após acessar seu site o cliente acaba não concretizando uma compra por exemplo, você pode conhecer essas informações por meio de relatórios e dados que serão gerados e oferecer mais informações ou mostrar este produto novamente para ele.

Quando você antecipa as necessidades dos clientes em potencial por meio de informações que você captou sobre ele, é muito mais fácil oferecer um serviço ou produto personalizado. Afinal, ele já demonstrou interesse em algum determinado momento.

QUAL O MOMENTO IDEAL PARA INVESTIR EM AUTOMAÇÃO DE CAMPANHAS DE MARKETING?

Se sua empresa ainda não investe em Automação de Marketing o momento de começar é agora.

Muitos clientes estão passando pelos canais da sua empresa agora. Alguns podem já ter interesse de comprar algum produto ou contratar sua empresa.

Mas existem aqueles que podem ainda estar em dúvida quanto a isso. E se você puder informar melhor cada uma deles de modo automatizado, o retorno poder ser ainda maior.

Investindo em automação de campanhas de Marketing você pode realizar esse processo de forma dinâmica e com a regularidade que você precisa.

Falamos neste artigo como gerar mais resultados positivos para sua empresa por meio da Automação de Marketing.

Por isso tenha em mente que quanto mais referências sua empresa puder oferecer aos clientes, por meio de estratégias e campanhas automáticas, melhores serão as oportunidades de conquistar novos clientes.

Compartilhe sua opinião e ideias sobre esse assunto conosco, deixando seu comentário.