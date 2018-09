COLUNA WILLIAM SALIBA 12/09/2018

APERAM MOSTRA AÇOS ESPECIAIS NA RIO OIL & GAS

A Aperam South America participa de 24 a 27 deste mês do Rio Oil & Gas 2018, no Riocentro. A empresa mostrará a sua linha de aços especiais, carbonos, elétricos e inoxidáveis, utilizada inclusive em plataformas de petróleo do Pré-Sal.

***

TECNOLOGIA DA USIMINAS

Um novo produto da Usiminas passará a ser utilizado pela Toyota na fabricação de seus veículos. A empresa japonesa acaba de homologar laminado a quente com características especiais de expansão de furo. O novo aço, de alta resistência, será usado pela montadora japonesa na fabricação de novos modelos, e está alinhado aos requisitos da Toyota que visam excelência em segurança veicular e redução de consumo de combustíveis.

***

TRÂNSITO

O recém-eleito prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha, deixou de lado as lamentações de falta de recursos de seus antecessores e ataca, de forma planejada, um problema sério enfrentado pela cidade: a necessidade de reestruturação do trânsito. O novo gestor está realizando obras, sinalizando e disciplinando o tráfego dos mais de 200 mil veículos que circulam nas vias de Ipatinga diariamente.

PROBLEMA ANTIGO

A última reestruturação do trânsito urbano de Ipatinga ocorreu ainda na gestão do saudoso ex-prefeito Jamill Selim de Sales, no início dos anos 80, quando a frota em circulação na cidade correspondia a 10% da atual. De lá para cá, os prefeitos que os sucederam só fizeram “gambiarras”, que mais complicaram o caótico tráfego, ferindo e ceifando muitas vidas.

***

TRADIÇÃO JAPONESA

A Associação Nipo-Brasileira de Ipatinga promove neste sábado, (15), às 19h, a tradicional festa japonesa em homenagem aos antepassados, o Bon-O-Dori. Neste ano o festival, realizado no pátio da instituição, no Bairro Cariru, homenageia os 110 anos da imigração japonesa no Brasil. A festa também contará com shows do grupo Okolofé do Samba (Ipatinga), Daiki Daiko (de Belo Horizonte) e Aikido, além de gastronomia japonesa. O ingresso para o Bon-O-Dori será um litro de leite longa-vida, a ser doado para entidades assistenciais.

***

COMENDA JK

O prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinicius, recebeu nesta quarta-feira (12), Medalha JK uma das maiores honrarias concedidas a personalidades do estado. A cerimônia de entrega ocorreu na sede do Batalhão da Polícia Militar de Diamantina. A data, 12 de setembro, marca o aniversário de nascimento do ex-presidente da República, Juscelino Kubitscheck de Oliveira.

***

PÉROLA DA EX

A ex-presidente e candidata ao Senado pelo PT, Dilma Roussef, desabafa após os últimos memes nas redes sociais: “Sou o que sou. Por isso, sempre serei eu”.

***

FEIRAÇO

A Associação Comercial e a CDL de Ipatinga irão realizar no próximo ano, a I Feiraço. O lançamento do evento foi realizado na manhã de ontem (1), no auditório das entidades. A nova feira de produtos e serviços tem o apoio da Prefeitura de Ipatinga.

***

EMPREENDEDORISMO

Timóteo sediará nesta sexta-feira (14), o “Seminário Empreender para Vencer”. Entre as palestrantes estão: Jeanete Marques, Gê Morais, Tânia Zambelli e Jerusa Santos. O evento terá lugar no Hotel Dom Henrique, a partir das 18h, com a participação das Meninas da Maggie. Informações pelo Whatapp (31) 9 9124-9369.

***

MÉRITO

E no dia seguinte, sábado (15), a partir das 23h, na Sede Campestre do Acesita Esporte Clube, é a vez de Timóteo receber as lideranças do Colar Metropolitano do Vale do Aço. O Grupo Mais Vip realiza a entrega do Prêmio Mérito Metropolitano a 35 personalidades e instituições.

***

CULTURA & ECOLOGIA

O Instituto Ecofuturo e a Suzano Papel e Celulose anunciam a implantação, com o apoio da prefeitura, de uma nova Biblioteca Comunitária em Malacacheta. A unidade receberá 1.000 livros novos de literatura, dois computadores, impressora, software para gestão da biblioteca, equipamento de TV e Blu-Ray, além do mobiliário necessário para compor o espaço. A nova biblioteca deve ser inaugurada no primeiro semestre de 2019 e integra as ações do projeto Nascentes do Mucuri. Além da biblioteca, o Ecofuturo vai desenvolver, também com apoio do poder público e com investimento da companhia, um programa de Educação Ambiental com professores da cidade.