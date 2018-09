ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE TIMÓTEO ADOTA NOVAS ROTINAS

As intervenções feitas pela coordenadoria de Assistência Farmacêutica da Prefeitura de Timóteo começam a surtir os primeiros efeitos positivos para o município com a economia de recursos públicos na aquisição de medicamentos.

A farmacêutica Kelyani Cristone Tinti assumiu a coordenadoria de Assistência no início de agosto e conta que encontrou o almoxarifado com alguns problemas. Notas fiscais e empenhos dos anos de 2016 e 2017 estavam parados por causa de pendências. Kely, como é mais conhecida, esclareceu que por causa desse quadro, o município estava com dificuldades, em alguns casos, em receber medicamentos. Outro problema era a duplicidade de compras o que atrasava a remessa dos medicamentos para o município.

“Estamos normalizando os pagamentos e retomando o fornecimento dos medicamentos. A tendência é regularizar já nos próximos dias a entrega para as unidades de atenção básica”, adiantou Kely. Ela também percebeu que o trabalho e os procedimentos precisavam ser ajustados para melhorar as rotinas internas. “Nesse aspecto tenho que parabenizar os farmacêuticos efetivos pela competência e maneira séria com que encaram o seu trabalho, porque senão a situação seria bem mais complicada”, pontuou.

Nesse curto período atuando na Assistência Farmacêutica, Kely priorizou a regularização e adequação das compras, bem como a entrada e saída dos produtos do almoxarifado. A quantidade do estoque também foi acertada para serem renovados a cada três meses. “Mudamos também a forma de fazer o pedido que antes era realizado por empenho ordinário e passamos a fazer por meio de estimativa, por causa da sua flexibilidade no pagamento e melhoria no relacionamento com os fornecedores. Isso evita que fiquemos longos períodos sem medicamentos ou com estoques lotados”, citou.

Graças a essa melhor organização, na última compra feita pelo setor por meio do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica (Sigaf) – um software do governo do Estado de Minas que auxilia na gestão no âmbito do Sistema Único de Saúde – o Município economizou cerca R$ 900 mil, uma vez que foram identificadas compras feitas em duplicidade pelas gestões anteriores.