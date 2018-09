ATLETA DA USIPA É VICE-CAMPEÃO SUB-16 DE ATLETISMO

O atleta Caio Vinícius Silva, da equipe Gatorade/Embasil/Usipa, conquistou duas medalhas de prata no Troféu Centro Oeste Sub-16 de Atletismo, realizado nos dias 1º e 2 de setembro (sábado e domingo), no Centro de Treinamento Esportivo (CTE), em Belo Horizonte.

Caio subiu ao pódio por duas vezes, garantindo o segundo lugar nas provas de 100m e 300m com barreiras. Na prova de 100m, ele fez um tempo de 13”92. Já na de 300m, o tempo foi de 41”62. Graças ao bom resultado, o atleta está em segundo lugar no ranking da categoria nas duas provas. Além da colocação individual, o atleta auxiliou o Estado de Minas Gerais a ser campeão geral da competição.

“É muito gratificante ser convocado para uma competição e ainda subir ao pódio. Estou muito feliz com os meus resultados e com a cronometragem que eu fiz. É uma honra ter feito parte deste evento e ter ajudado o meu Estado a conquistar o título de campeão”, declarou Caio.

A técnica usipense, Euzinete Reis, também foi convocada a integrar a comissão técnica da Seleção Mineira. Segundo ela “o Caio teve um ótimo desempenho em suas provas individuais. Além das medalhas, ele ganhou confiança para o maior desafio em sua categoria, que será o Brasileiro Interclubes, a ser realizado entre os dias 28 a 30 de setembro, em Fortaleza/CE”.

EQUIPE USIPA

O Caio Vinícius é um dos vários atletas que integra a equipe Gatorade/Embasil/Usipa e faz parte do Projeto Atletismo Usipa Ano II, aprovado na lei de incentivo ao Esporte do Governo de Minas Gerais, e patrocinado pelas empresas Ambev e Embasil por meio de renúncia fiscal do ICMS.