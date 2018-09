BON ODORI EM IPATINGA COMEMORA 110 ANOS DA IMIGRAÇÃO JAPONESA

Realizado anualmente pela Associação Nipo-Brasileira de Ipatinga (Anbi), a edição de 2018 do Bom Odori terá neste sábado (15), celebração especial pelos 110 anos da Imigração Japonesa do Brasil. O festival conta com apoio da Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC).

O evento terá apresentações musicais, de dança e artes marciais. A comida típica ficará por conta da cozinheira Luzia Taguchi que prepara o tradicional bentô – marmita japonesa com sushi, arroz, legumes e peixe ou carne, com temperos típicos. A entrada é gratuita, mediante doação de 1 litro de leite.

TRADIÇÃO

A tradição acredita que os espíritos dos seus ancestrais retornam para as suas casas, depois do pôr do sol, para se reunirem com a família durante o Bon. O termo Odori refere-se à parte festiva que inclui a tradicional dança embalada ao som dos tambores taiko.

A celebração Bon Odori é parte do calendário oficial de Ipatinga desde a chegada dos primeiros japoneses para a construção da Usiminas. A nova edição será realizada neste sábado (15), a partir das 19 horas, no Bairro Cariru.

Serviço

Festival Bon Odori 2018 comemora os 110 anos da Imigração Japonesa no Brasil

Data: 15 de setembro

Hora: 19h

Local: Rua Suíça, 36. Bairro Cariru

Entrada: Franca – Doação de 1L de leite

Atividades culturais:

Gastronomia Japonesa

Raiki Daiko – BH

Aikido

Bon Odori

Okolofé do Samba