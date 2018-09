BRÁULIO BESSA LANÇA A 4ª FEIRA DE TURISMO DO VALE DO AÇO

Realizada entre os dias 26 e 29 de setembro, a 4ª Feira de Turismo do Vale do Aço vai começar com muita rima e poesia. O evento será lançado no dia 26 de setembro com palestra do poeta Bráulio Bessa, integrante do elenco fixo do programa Encontro, de Fátima Bernardes, da Rede Globo. Ele se apresenta no Teatro do Centro Cultural Usiminas, às 19h. Os ingressos serão vendidos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e no site www.eventim.com.br.

Na palestra, o poeta Bráulio Bessa irá compartilhar com o público sua trajetória empreendedora por meio de poesia, música, causos da sabedoria popular e humor, ressaltando como transformou suas paixões e sonhos em profissão. Bráulio Bessa é poeta, escritor, ativista cultural e consultor com o quadro “Poesia com Rapadura”.

A programação da Feira de Turismo conta com muitas outras atrações. Com o tema “O Vale Além do Aço”, o evento tem o objetivo de valorizar, divulgar e comercializar os produtos e serviços associados ao turismo, bem como apresentar uma programação cultural repleta de atrações com grupos regionais, oficinas e palestras, visando à capacitação e qualificação dos profissionais do setor. Por isso, sua programação oferece ao público feira com estandes de expositores selecionados e convidados, praça de alimentação, palestras, oficinas, cursos de culinária e atrações culturais. A entrada é gratuita.

Uma das organizadoras do evento, Ana Cleide dos Santos, afirma que a programação cresce a cada ano mais. “O evento mostra o potencial turístico do Vale do Aço em vários segmentos. Todos os anos, oferecemos a oportunidade de formação, a exposição de produtos turísticos e atrações com o objetivo de fortalecer cada vez mais o turismo e mostrar como ele vem crescendo ao longo desses anos”, afirma Ana Cleide.

BRUNO DE LUCA

Dando sequência à programação da Feira de Turismo, no dia 27 de setembro o público poderá conferir uma palestra gratuita com o ator e apresentador de TV Bruno de Luca. Ele vai falar sobre “Turismo sem fronteiras do Brasil para o mundo”, utilizando sua experiência no programa “Vai Pra Onde?”, veiculado no canal Multishow. Com o trabalho, o apresentador tem oportunidade de perceber as novas tendências nacionais e internacionais do turismo e dos serviços associados a este segmento. Na palestra, Bruno de Luca compartilhará com o público a sua experiência em viajar pelo mundo e como o ato de viajar transformou-se no seu negócio. Os interessados já podem se inscrever gratuitamente pelo site: www.turismovaledoaco.com.br.

EXPOSITORES

No Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas, o público poderá conferir estandes com os seguintes expositores: Associação de Artesãos de Cachoeira Escura – Grace; Associação dos Artesãos de Timóteo – Assoartt; Associação dos Artesãos de Ipatinga – Matizes; Associação de Artesanato de Coronel Fabriciano – Arte Minas Fabri; Artesania; Neila Cristina Biscoitos; Produtos Pepita, Pace 3 – eventos esportivos, Cooperativa dos Agricultores, Produtores e Exportadores do Vale do Aço – Coopeleste; Associação de Turismo de Marliéria – Aturma e Ipatinga Rural-Roteiro Turístico. Na Praça de Alimentação estarão Nonna Santa, GranGelatto, Delícia de Angu e Grampian. Os expositores convidados são Circuito Mata Atlântica de Minas, Vale do Aço Convention & Visitors Bureau, Ana Cleide Eventos Exclusivos e Vale. Nos estandes será possível conhecer um pouco mais dos segmentos turísticos do Vale do Aço, além de fechar negócios.

OFICINAS E CURSOS GRATUITOS

Nos dias 27 e 28 de setembro, a Feira de Turismo vai oferecer oficinas gratuitas de formação, com diversos temas ligados ao turismo. Destaque para a oficina “Aventura, Esporte e Turismo, um bom negócio”, com o repórter e apresentador programa de televisão Planeta Extremo, da Rede Globo, Clayton Conservani. Outras oficinas com especialistas também estão previstas: “Cultura e Turismo, um bom negócio”, “Música e Turismo, um bom negócio” e “Artesanato e Turismo, um bom negócio”.

Como todos os anos, a Feira de turismo vai oferecer cursos de culinária, por meio de parceria com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). Uma carreta do Senac estará no estacionamento do Shopping Vale do Aço para ministrar cursos rápidos. As inscrições para os cursos começam no dia 11 de setembro e devem ser feitas presencialmente no Centro Cultural Usiminas, de terça a sexta, das 9h às 17h.

TENDA CULTURAL

Durante a Feira de Turismo, várias atrações culturais se apresentam gratuitamente na Tenda Cultural, no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas. O Ipatinga Live Jazz 20 anos levará atrações de música ao espaço todos os dias do evento. Além disso, outras apresentações de grupos de cultura e folclore estão previstos na programação. A programação completa do evento está disponível no site www.turismovaledoaco.com.br, onde as inscrições também podem ser feitas.

A Feira de Turismo é uma realização do Projeto Turismo no Vale, Sebrae Minas e Circuito Mata Atlântica, com co-realização do Instituto Cultural Usiminas, Prefeitura Municipal de Ipatinga, Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, Sindicato dos Comerciários do Vale do Aço (Sindcomércio) e Vale do Aço Convention & Visitors Bureau.

O evento tem patrocínio da Fundação Aperam, Hotel Dom Henrique, Instituto Cenibra, Mil Estruturas e Senac.

A Feira conta ainda com o apoio da Prefeitura Municipal de Açucena, Vale, Inter TV dos Vales, Consul e do Shopping Vale do Aço, com produção da Fino Trato.

Serviço:

26/9

Bráulio Bessa – Lançamento 4ª Feira de Turismo do Vale do Aço

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 19h

Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas, Soluções Usiminas e Fundação São Francisco Xavier)

Mais informações: 31.3822.3031

26 a 29/9

4ª Feira de Turismo do Vale do Aço

Local: Centro Cultural Usiminas

Horários: 26/9 – 18h às 22h | 27 a 29/9 – 10h às 22h

Entrada gratuita

Mais informações: 31.3822.3031