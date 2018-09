CENIBRA REALIZA 19º ENCONTRO DAS ÁGUAS

Realizado no último dia 15 de setembro, às margens da Lagoa do Teobaldo, em Antônio Dias, o 19º Encontro das Águas que promoveu integração entre a comunidade, estudantes, professores, Polícia Militar e empregados da Cenibra. O evento que já é tradicional, é uma iniciativa de educação ambiental, onde os estudantes apresentam trabalhos referentes à conscientização e proteção da biodiversidade, reforçando conceitos aprendidos em sala de aula.

Além da apresentação dos estudantes, o evento contou com brincadeiras, dinâmicas, lanche coletivo, apresentação de músicos locais, plantio de mudas nas margens da Lagoa e abraço simbólico na Lagoa. Localizada a 1000 metros de altitude, numa região montanhosa no município de Antônio Dias, na bacia do Rio Piracicaba, a Lagoa do Teobaldo é um referencial de preservação de biodiversidade nas áreas da empresa.

PRESERVAÇÃO

A Cenibra preserva uma área de mais de 103 mil hectares de mata nativa, tendo identificado e protegido 4500 nascentes. Até o momento, 371 espécies de aves e 41 de mamíferos de médio e grande porte foram identificadas nas áreas da Cenibra. Desses totais, 25 espécies de aves e 12 de mamíferos constam em listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção. Os estudos revelaram ainda uma composição de espécies predominantemente de hábito florestal, o que comprova a alta qualidade ambiental das áreas da Empresa.