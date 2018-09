CENTRO CULTURAL USIMINAS RECEBE A EXPOSIÇÃO TERRITÓRIO 25

Está em cartaz na Galeria Hideo Kobayashi do Centro Cultural Usiminas, a exposição Território 25, que tem o patrocínio da Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Pronac 177174). Até o dia 27 de outubro, o público poderá conferir uma mostra cheia de interatividade, que utiliza da cultura urbana para promover uma reflexão sobre as relações sociais que perpassam os diversos territórios. A entrada é gratuita.

Por meio de fotos, faixas, outdoors, lambe-lambe, registros de ações e eventos, vídeos e uma cabine fotográfica interativa, a exposição aborda a inter-relação entre três pilares fundamentais para ocupação de territórios diversos e a construção de uma sociedade mais completa e democrática: esporte, artecultura e ações ambientais. Três conceitos que carregam uma profunda ligação na construção de uma sociedade mais integrada: ações esportivas, com seu alto poder de inclusão social e promoção da saúde; a artecultura, com sua capacidade de recriar significados e gerar consciência; e o meio ambiente, espaço vital para o ser humano.

A mostra oferece muita interatividade com o público. Na entrada, no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas, a exposição recebe os visitantes com uma instalação de redes de balanço que podem ser usadas pelo público. O objetivo desta ocupação é conectar o território externo ao que vai ser visto e discutido na Galeria. Além de conferir fotografias, painéis, projeções e publicações, o público visitante poderá fazer parte da exposição. Uma cabine fotográfica instalada em meio às obras permite que os visitantes façam fotos e as recebam por e-mail. Depois de registrada, a foto é exibida em uma tela que fica dentro da exposição, como forma criar interação com o público e mostrar a importância da diversidade de identidades na formação de territórios. Na área dedicada ao meio ambiente, serão disponibilizadas para o público mudas de espécies variadas como lembrança da exposição.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, afirma que a exposição aborda temas importantes no momento em que o Instituto Cultural Usiminas completa 25 anos. “Esta exposição promove uma reflexão importante sobre como linguagens como arte, cultura, educação, esporte e meio ambiente são fundamentais na formação dos territórios. Tais linguagens dão vida a uma sociedade, transformam, promovem diálogos, diversidade e democratizam o acesso à informação e ao conhecimento”, salienta a diretora.

EDUCATIVO

A reflexão proposta pela exposição será ampliada com a mediação da equipe da Ação Educativa do Instituto Cultural Usiminas. O atendimento ao público visitante, tanto espontâneo quanto agendado, visa estabelecer um momento de diálogo, de inserção das obras em contextos possíveis e fornecer acesso e subsídios para que o público conheça e reflita sobre a Arte e o universo que a circunscreve. As visitas orientadas podem ser agendadas pelo telefone: 31 3824-3731.

Serviço:

Exposição “Território 25”

Local: Galeria Hideo Kobayashi, Centro Cultural Usiminas (Shopping do Vale do Aço – Av. Pedro Linhares Gomes, 3.900-A, Ipatinga)

Data: 12/9 a 27/10

Visitação gratuita: de terça a sábado, das 10h às 21h

Mais informações: 31.3824.3731