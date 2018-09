CINEMA E MÚSICA CAIPIRA EM CARTAZ NO CENTRO CULTURAL USIMINAS

A agenda cultural desta semana no Centro Cultural Usiminas vai do cinema à música. Nesta quarta-feira (19), o Teatro do Centro Cultural Usiminas recebe a exibição gratuita do filme “Eu maior”, pela Mostra de Cinema Documentário. Com o tema “Diversidade Religiosa”, a Mostra de Cinema Documentário apresenta uma sessão do filme “Eu Maior”, que entrevistou trinta personalidades com perfis distintos, compondo um rico mosaico de ideias e experiências. Pessoas como a monja budista Coen, o filósofo Mario Sergio Cortella e o físico Marcelo Gleiser deram depoimentos sensíveis, instigantes e por vezes até engraçados sobre temas que inquietam a humanidade desde sempre: Quem sou eu? Qual é o sentido da vida? O que é a felicidade? Deus existe?

Na sexta-feira (21), o Teatro recebe o cantor Hyuri Luna, pelo projeto Seminaluz, às 20h. Em comemoração aos seus 11 anos, o Seminaluz co-produz o show “Hyuri Luna – A Voz Do Caipira”. Destaque no cenário musical regional, Hyuri mostra a sua identidade musical com sucessos de artistas como sertanejos e músicas de sua autoria. Com um espetáculo sob nova direção, cenário, iluminação e desenho de som, o show promete levar ao público o que tem de melhor na música sertaneja.

No sábado (22), às 20h, o tradicional Armazém da Viola que celebra 18 anos, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. O já conhecido cumpadre Ademais Pinto Coelho sobe ao palco para contar causos e receber a dupla “Os Dois Mineiros”, que comemoram 30 anos de carreira. Naturais de Itanhomi, os músicos residem em São Paulo há mais de 35 anos. Os irmãos Antero e Almezino de Souza Lima já brindaram o público com a gravação de 10 CD´S e 2 DVD´S. O último DVD contou com participação de grandes nomes da música sertaneja como Kleber Oliveira, Liu e Leio, Cacique e Pagé, Maraçai, Abel e Caim, Tenório e Praense, Adão da Viola e vários outros. Os irmãos são proprietários da Gravadora Tocantins Ltda., de onde partem para inúmeros shows em várias partes do país.

Serviço:

19/9

Exibição do filme “Eu Maior”

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 19h

Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso na bilheteria

21/9

Seminaluz apresenta – Hyuri Luna – A Voz Do Caipira

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Ingressos: R$ 40 (inteira) R$ 20 (meia)

22/9

Armazém da Viola

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia)

Mais informações: 31.3822.3031