COLUNA WILLIAM SALIBA – 18/09/2018

BOLSONARO REÚNE GRANDES CHANCES EM ANÁLISES

A cerca de 20 dias das eleições, as últimas pesquisas aumentaram a possibilidade de vitória de Jair Bolsonaro (PSL) para 61%, segundo o Polling Data, que faz a média ponderada de todos os levantamentos. A chance de Geraldo Alckmin caiu para 1%, assim como Marina Silva. O Polling Data tem 100% de certeza que Jair Bolsonaro estará no segundo turno. No entanto, conforme a análise, o capitão da reserva tem também 7% de chance de ganhar já no primeiro turno. A ver os novos resultados das pesquisas, nas próximas semanas.

MERCADO

Analistas do mercado de capitais já veem com bons olhos a possível eleição de Jair Bolsonaro. Com isso, começa a ser reduzido o apoio financeiro antes dispensado a Geraldo Alckmin (PSDB). O Centrão, que até então apoia o ex-governador paulista, apresenta fissuras. Deve rachar a qualquer momento, com a debandada de nomes do DEM para a campanha do candidato do PSL.

***

APERAM

A Aperam dá início aos preparativos para comemorar seu aniversário. A indústria, maior fabricante de aços inox, carbonos e elétricos do Brasil, completa neste ano, 75 anos de atividades em Timóteo. O ponto alto das festividades será o seu tradicional Baile de Aniversário, programado para o dia 5 de outubro, na Sede Campestre do Acesita Esporte Clube.

***

MÉRITO METROPOLITANO

Autoridades, empresários e lideranças do Colar Metropolitano do Vale do Aço se encontraram no último sábado, na Sede Campestre do Acesita Esporte Clube, em Timóteo. O ambiente estava requintado para receber homenagens e prestigiar a entrega do I Prêmio Mérito Metropolitano. Foram premiadas 26 prefeituras, empresas e instituições, entre elas a Cenibra, a WR Construtora e a Giganet.

A FESTA

Com os salões decorados, buffet e animação da Banda Ema, a festa do Mérito Metropolitano atravessou a madrugada. A cerimônia foi aberta pelos diretores do Grupo Mais Vip, Bruno Freire e Anelise Goper, promotores do evento. Os troféus foram entregues aos homenageados pelos seus respectivos padrinhos.

GIGANET

A Giganet, uma das homenageadas com o Prêmio Mérito Metropolitano 2018, está no mercado desde 2015. A empresa – com internet 100% de fibra óptica – conta hoje com aproximadamente 14 mil assinantes, entre pessoas físicas e jurídicas, já tendo sido eleita a mais rápida de Minas Gerais. Por contar com uma moderna e robusta estrutura de Data Center, a Giganet possui um sistema de última geração, que mantém toda estrutura online 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo uma conexão ininterrupta e oferecendo links dedicados. A provedora de internet é uma referência para as empresas regionais.

WR CONSTRUTORA

Outra homenageada com o Mérito Metropolitano, a WR Construtora atua no mercado de construção e comercialização de empreendimentos residenciais e comerciais desde 2005, com mais de mil unidades construídas no Vale do Aço. Atualmente, a empresa conta com mais de 500 colaboradores diretos, se destacando como importante geradora de emprego, renda e desenvolvimento para o Leste de Minas. A WR foi a primeira construtora de Minas Gerais e a segunda do Brasil a ser certificada na ISO 9001:2015, sendo uma referência no setor da construção civil.

USIMINAS

Outra homenageada foi a Usiminas. Para o diretor da Usina de Ipatinga, Roberto Maia, que representou o presidente Sergio Leite, o Mérito Metropolitano é um retorno importante da comunidade para as diversas ações da empresa, com impacto direto na vida das pessoas no dia a dia. Segundo Maia, o Caminhos do Vale, programa que possibilita a recuperação de estradas rurais, recuperação de nascentes e outras frentes têm grande peso para essa escolha, mas o sucesso só é possível pelas parcerias e o trabalho realizado pelas 36 prefeituras do Colar Metropolitano do Vale do Aço.

A seguir, fotos do evento, com registro do Studiografia: