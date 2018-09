COLUNA WILLIAM SALIBA – 27/09/2018

PESQUISA DE IPATINGA TEM DESTAQUE EM REVISTA CIENTÍFICA

Mais uma pesquisa da Faculdade Única de Ipatinga foi publicada no Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research (BJSCR). O trabalho – desenvolvido pelos professores pesquisadores Tatiane Cristina de Oliveira, William Argolo Saliba e Letícia Fiuza Bacelar e pelos alunos Cristiane Domingos Miguel, Maria Aparecida Oliveira, Rosângela das Graças Silva – aborda a análise do conhecimento da equipe de enfermagem relacionada à biossegurança mediante os cuidados de pacientes em tratamento de tuberculose pulmonar.

***

PROPOSTA DOS CANDIDATOS

Dez candidatos a deputado estadual e cinco a deputado federal da Região Metropolitana do Vale do Aço serão sabatinados na próxima segunda-feira (1º), às 20h, no auditório do Centro Integrado Sesi-Senai-Fiemg, em Ipatinga. O convite foi feito pelas lideranças que compõe a Agenda de Convergência do Vale do Aço, por meio da Campanha Voto Vale do Aço.

TERMO DE COMPROMISSO

Segundo o coordenador da Campanha Voto Vale do Aço e vice-presidente do Sistema Fiemg, Luciano Araújo, cada membro da Agenda de Convergência da Fiemg ouviu de sua base ou diretoria, na última semana, os nomes para deputados federal e estadual a serem convidados para o evento. Durante o encontro as lideranças apresentarão aos candidatos os projetos da Agenda de Convergência e os convidarão a assinar um termo se comprometendo com a região e com as demandas da Agenda, caso eleitos. Cada candidato terá cinco minutos para apresentar suas propostas.

***

MOBILIDADE URBANA

O presidente da WR Construtora Wallace Barreto e o prefeito de Ipatinga Nardyello Rocha entregaram na manhã de hoje (27), a primeira fase de intervenções de trânsito no Cidade Nobre. Além da nova rotatória, foram entregues obras paralelas, como a definição de mão única em trecho da Avenida Monteiro Lobato e criação de 50 vagas de estacionamento em 45 graus, além de mudança de sentido obrigatório em vias próximas.

SEGUNDA ETAPA

Dentro de 15 dias, será concluído um novo corredor de tráfego ligando de forma rápida os bairros Cidade Nobre e Ideal e, consequentemente à BR-381 e ao Shopping do Vale do Aço. Será removido o canteiro central da Avenida Carlos Chagas no cruzamento com a Rua Milton Campos, que terá sentido único. O movimento de veículos será controlado por focos semafóricos de LED.

COMPENSAÇÃO

A realização das obras de mobilidade urbana foi possível graças à parceria de medida compensatória firmada entre a prefeitura e a WR Construtora, que constrói próximo à nova rotatória o Edifício Vinhedo, o mais alto do Leste de Minas Gerais, com 26 andares. Os serviços de construção da rotatória foram concluídos em 35 dias.

MÍNIMO IMPACTO

O presidente da WR, Wallace Simão, explicou que a construtora, no intuito de beneficiar toda a comunidade do Cidade Nobre, antecipou a obra em dois anos. O impacto do novo edifício Vinhedo – que já está com 90% das unidades comercializadas – será mínimo, segundo o executivo. Representará menos de 1% do aumento do fluxo do tráfego no local.

PARTICIPAÇÃO

A Prefeitura de Ipatinga ficou responsável pelo planejamento, depois de ouvir as lideranças do bairro, e pela sinalização de trânsito vertical e horizontal. A WR Construtora assumiu a execução de toda a obra, com recursos próprios.

***

OUTUBRO ROSA

O Conselho da Mulher Empreendedora abre na próxima quarta-feira (3), às 8h30, no auditório da ACE-CDL de Ipatinga, a campanha “Outubro Rosa & Leve”. Na programação do encontro, a apresentação dos temas “Como prevenir o Câncer de Mama – Acolhimento e Autoestima”, pelo Grupo Se Toque; “O exercício físico como foco na superação do Câncer de Mama”, por Marilane Santos; e roda de conversa entre os presentes. Para participar é necessária a prévia inscrição pelo telefone (31) 3828-5151.

CURTAS

Sicoob caminha para ter a maior rede de agências bancárias do Vale do Aço. Em breve deve ser aberta uma nova unidade, no Bairro Cidade Nobre, em Ipatinga.

O programa Minha Casa, Minha Vida abriu novas seleções para contratação de moradias. Responsável por 80% do crescimento do setor da construção civil em todo o país, o programa do Governo Federal vai atender mais de 60 mil famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil.

Dois atletas da equipe Gatorade/Embasil/Usipa foram convocados, pela Federação Mineira de Atletismo, para participar do Campeonato Brasileiro Caixa Sub-16 de Atletismo. A competição será disputada de sexta-feira a domingo próximos, no Estádio do Centro de Formação Olímpica do Nordeste, em Fortaleza (CE), e reunirá 690 atletas.

A campanha Unidos Contra a Corrupção estará em Vitória (ES) na próxima terça-feira (2) para ações de mobilização junto à sociedade civil. O diretor-executivo da Transparência Internacional – Brasil, Bruno Brandão, realizará palestra sobre as “Novas Medidas contra a Corrupção”, às 18h30, no Auditório da Federação das Indústrias do Espírito Santo. A Transparência Internacional é uma das organizações que integra a coordenação nacional da campanha. O evento é uma realização do Sistema Findes com a ArcelorMittal.

Na manhã desta quinta-feira (27), o prefeito de Ipaba, Geraldo da Farmácia, passou às mãos do presidente do Sindcomércio Vale do Aço, José Maria Facundes, uma placa de agradecimento pela realização no município de uma edição do evento Minas ao Luar, cuja iniciativa é do Serviço Social do Comércio (Sesc-MG).