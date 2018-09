COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL SERÁ REATIVADA EM IPATINGA

Uma reunião realizada na noite de terça-feira (4), no auditório do 7º andar da Prefeitura de Ipatinga, foi o primeiro passo para a reativação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec). Criado em 2013 e composto por representantes da sociedade civil e do governo municipal, o órgão estava inativo há cerca de um ano. Com a supervisão da Secretaria Municipal de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), ele tem como finalidade coordenar, em nível local, todas as ações de defesa civil, nos períodos de normalidade e anormalidade.

Na reunião desta terça-feira foi feita a indicação de representantes das nove regionais de Ipatinga que passarão a compor a Coordenadoria. A ação obedece ao que está previsto no Decreto 7.819, de 22 de agosto de 2014, que “regulamenta a Lei nº 3.221, de 4 de setembro de 2013”.

FORMAÇÃO

A Coordenadoria é integrada por 50 membros, entre titulares e suplentes, sendo eles um coordenador, representantes de secretarias municipais e/ou dos órgãos da Administração Pública municipal, estadual e federal sediados no município, representantes da sociedade civil organizada, das empresas e de Organizações Não Governamentais que apoiem as atividades de proteção e defesa civil em caráter voluntário.

Os membros não governamentais, titulares e suplentes, devem representar as empresas Usiminas e Cenibra, os radioamadores, a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi), os clubes de serviços e a comunidade (um representante de cada uma das nove regionais do município).

Uma nova reunião está marcada para o dia 25, às 18h30, no 7º andar da PMI, para escolha da diretoria para o quadriênio (2018-2022).