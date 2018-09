CSFX REALIZA SEMINÁRIO DE PROMOÇÃO À VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO

Dentro das programações do Setembro Amarelo – campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, o Colégio São Francisco Xavier (CSFX), promove o Acordar para a Vida – I Seminário de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio. O evento, que trata de assuntos ligados à vulnerabilidade psíquica de crianças e adolescentes, será realizado no dia 23 de setembro (domingo), das 8h às 15h30, no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga. O objetivo é alertar pais, educadores, colaboradores e a comunidade em geral a respeito da realidade do suicídio de crianças e adolescentes no país, bem como orientar para as várias formas de cuidado.

O evento contará com palestras ministradas por profissionais reconhecidos nacionalmente e mesa redonda para compartilhamento de dúvidas e experiências. A psiquiatra da infância e adolescência, Ana Christina Mageste Castelar Campos, realizará duas palestras: “Vulnerabilidade Psíquica nas Crianças e Adolescentes: como proceder?” e “Conversando sobre a Disforia do Gênero”. Em seguida, será a vez do médico Humberto Corrêa da Silva Filho, psiquiatra e presidente da Associação Latino-Americana de Suicidologia abordar o tema “Fatores de Risco e Prevenção do Suicídio”. Fechando o ciclo de palestras, José Raimundo da Silva Lippi, psiquiatra do bebê, da infância e da adolescência discorrerá sobre “Suicídio na infância e adolescência”.

Para a superintendente do CSFX, Solange Liége dos Santos Prado, eventos como esse são importantes para aguçar o pensamento em rede e para ter a gerar oportunidade de refletir sobre a juventude atual, as dificuldades da sociedade contemporânea, sobre a influência das redes sociais, o papel da escola e as mudanças da dinâmica familiar. “O assunto é complexo e não há fórmulas prontas. Elaboramos o seminário com o intuito de conseguirmos mostrar com clareza e transparência a importância de perceber os sinais que nossas crianças e adolescentes demonstram quando estão com algum problema emocional. É importante esclarecer esse tema, pois, quando os fatores de riscos são detectados a prevenção se torna mais eficiente”, afirma.

As inscrições para o 1º Seminário de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio já estão abertas e para participar basta se inscrever pessoalmente em uma das unidades do CSFX no bairro Horto e Cariru ou pelo site www.csfx.com.br. O valor do investimento é 30,00. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (31) 3829-9800.

Serviço:

I Seminário de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio

Data: 23 de setembro

Local: Centro Cultural Usiminas

Horário: das 8h às 15h30

Período de Inscrição:

Pais, Professores e Colaboradores CSFX: 27/08 a 14/09/2018

Público Externo: 03 a 21/09/2018

Investimento: R$30,00 por pessoa

Pontos de Inscrição:

CSFX Unidade Cariru (Av. Itália, 1910 – Cariru)

CSFX Unidade Horto (Rua Palmeiras, 1089 – Horto)

ou pelo site: www.csfx.com.br

Informações: 31 3829 9800 / 31 3829 9818 / 31 3830 5882