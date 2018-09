DADOS: O NOVO PETRÓLEO PARA OS EMPREENDEDORES

EXTRAIR VALOR DOS DADOS, QUE SE MULTIPLICAM EXPONENCIALMENTE NO MUNDO DIGITAL, NÃO É FÁCIL.

Implica estruturas organizadas, equipes multidisciplinares, conhecimento em gestão e tecnologia da informação, tudo isto alinhado com os objetivos da empresa.

A transformação digital é um movimento imperioso que ganhou força nos últimos anos e, continuará em alta.

Nenhuma empresa, continuará a se manter competitiva ou sobreviverá se não investir seriamente no seu próprio processo de disrupção.

Desta forma, o nível de transformação digital será o principal qualificador das empresas líderes de mercado nos próximos cinco ou dez anos.

O que será sinônimo de melhorias no desempenho no negócio, através de produtos, serviços e experiências aperfeiçoadas digitalmente.

A transformação digital é muito abrangente e envolve uma mudança significativa no modelo mental e nos próprios conceitos da empresa.

É basicamente uma questão de liderança, cultura, estratégia e gestão de talentos.

Pensar em transformação digital e presumir que todos os colaboradores vão se adaptar às mudanças facilmente e sem impacto em produtividade é um dos maiores erros que as organizações cometem.

Para gerar novas propostas de valor ao cliente ou transformar os respectivos modelos operacionais, as empresas precisam de desenvolver novas capacidades e modelos de negócios inovadores e cross-channel.

A capacidade de construir imediatismo e capacidade de resposta em modelos comerciais de maneiras novas e não convencionais, devem passar a ser “a maneira habitual” de impulsionar as organizações a imaginarem novas experiências aos clientes.

Isso passa por explorar dados e informações com mais velocidade, através de sistemas em nuvens, mobilidade e tecnologias abertas, para lidar com a agilidade do mercado e com as ameaças competitivas.

O NOVO PETRÓLEO DO MUNDO SÃO OS DADOS, MAS EXTRAIR VALOR DELES NÃO É FÁCIL.

Pelo menos para aquelas organizações que não estão preparadas para atuar neste mundo digital.

Mas ainda há tempo, associe o seu negócio a AppMarketing e comprove como o conhecimento é a bola da vez quando falamos de inovação.

Entre em contato, podemos ajudar você e o seu negócio neste novo cenário digital.