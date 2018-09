DOMINGO NO PARQUE GANHA ATRAÇÕES ESPECIAIS EM IPATINGA

A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel), anuncia para este fim de semana mais uma programação especial no Parque Ipanema, dentro do tradicional ‘Domingo no Parque’. Juntamente com a Feira de Arte e Artesanato (Feirarte), o evento deste domingo (30) terá como atração musical a banda “O Barba”. Ainda, estão previstas atividades do Setembro Vascular e uma comemoração específica alusiva ao Dia Nacional do Idoso.

Quem se deslocar ao Parque terá diversidade nas comidas ofertadas pelos quiosques e food trucks. Os artesanatos são produzidos pelos tradicionais expositores da Feirarte, Movimento de Mulheres e Casa do Artesão Matizes.

Para montagem de palco e preparação das demais ações envolvendo a realização do evento, parte da avenida Roberto Burle Marx será interditada ao trânsito de veículos automotores já neste sábado (29).

SETEMBRO VASCULAR

A programação do ‘Setembro Vascular’ foi definida pela Prefeitura de Ipatinga em parceria com instituições e profissionais angiologistas do Vale do Aço. Em duas tendas montadas pela Secretaria Municipal de Saúde, serão oferecidos, das 9h às 13h, às pessoas acima de 65 anos, exames de ultrassom de aorta abdominal gratuitos, além de orientações médicas com mais de dez especialistas para prevenção às doenças do sistema circulatório.

O ‘Setembro Vascular’ oferece ainda ao público um protótipo de artéria gigante, inflável. O equipamento ajuda a explicar de forma interativa as diversas patologias vasculares, como varizes, trombose, aneurisma, arteriosclerose e doenças obstrutivas.

ESPECIAL IDOSO

Também dentro das atrações do ‘Domingo no Parque’, acontecerá no galpão principal do Parque Ipanema, das 8h às 13h, um evento de comemoração ao Dia Nacional do Idoso.

Promovido pela Secretaria de Assistência Social, o evento tem como público-alvo os idosos que participam do Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).

Estão previstas atividades com educadores físicos, fonoaudiólogos e nutricionistas. Ao final, será oferecido um lanche coletivo aos participantes.