ESCOLA DE TIMÓTEO PROMOVE 3º PASSEIO CICLÍSTICO

No Dia Mundial sem Carro, celebrado no dia 22 de setembro, a Escola Tenente José Luciano promoveu o seu tradicional Passeio Ciclístico na Semana Nacional do Trânsito pelas ruas do município de Timóteo. A atividade faz parte da Virada da Educação de 2018 que tem como finalidade fortalecer os vínculos entre pais, alunos, professores, funcionários e comunidade, além de incentivar a prática esportiva e estimular o uso da bicicleta, um meio de transporte limpo.

A escola pratica uma educação que busca a formação integral do aluno em todos os aspectos, conforme a Base Nacional Curricular Comum. A proposta é sair dos muros da escola e trabalhar projetos como Alimentação Saudável, Brinquedos e Brincadeiras Antigas e Projeto família.

Segundo a professora Patrícia Rodrigues, este tipo de evento é muito importante “porque nos dias atuais muitas crianças passam muito tempo de sua infância na frente de celulares, tablet, televisão, videogame e outros aparelhos eletrônicos, sem sair do lugar tornando-se assim sedentárias, sem atividades físicas saudáveis”. “Crianças que brincam e praticam atividades físicas são mais espertas, mais seguras, mais confiantes, mais criativas e felizes. Consequentemente serão melhores na escola”, disse Patrícia.

Após a concentração em frente à escola, os participaram percorreram os bairros Olaria, Primavera, Timirim, Funcionários e Centro, finalizando na praça do Coreto com um piquenique.

No percurso, os Grupos de Ciclistas, Pedal Leste, Trilhas e Rumos, Lobas da Montanha, Bike Tribunal, apoiavam os participantes com orientação do trajeto, pequenos reparos nas bicicletas e organização dos ciclistas. A iniciativa teve o apoio da Prefeitura Municipal de Timóteo, dos fotógrafos Reginaldo Cavalcante e Helias Martins, Metasita, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.