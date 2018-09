FABRICIANO ABRE COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO

No dia 1° de outubro é comemorado o Dia Internacional do Idoso, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU). A data existe para lembrar as conquistas, mas, sobretudo, sensibilizar para os desafios do envelhecimento, reconhecendo as contribuições e pensando na inclusão de quem já passa dos 60 anos. Em Fabriciano, o Centro de Convivência Vivaidade, voltado à melhoria de qualidade de vida da população idosa, estará com programação especial no mês de outubro.

A abertura foi realizada na manhã dessa sexta-feira, 28, na sede do VivaIdade, no bairro Santa Terezinha II. Durante o evento houve contação de história com a participação de Verônica Marcílio, professora de literatura no Rio de Janeiro que está na cidade para a 3ª edição do Circuito Literário Minas dos Sonhos. Na oportunidade, foi trabalhado o livro Gertrudes Trudes Tutudes, de Luciana Savaget, que trata da relação entre homem e meio ambiente. Após, o prefeito Dr. Marcos Vinicius ministrou uma palestra sobre bem estar, saúde e direitos dos idosos. Os idosos também participaram de sorteio de brindes. A programação ao longo do mês contará ainda com baile, passeio, atividades de lazer entre outras ações.

Coordenadora do Vivaidade e presidente do Conselho Municipal do Idoso, Érica Beltrame, explica que a programação festiva marca também a comemoração do Estatuto do Idoso, promulgado em 1º de outubro de 2003. “O Estatuto é uma conquista e deve ser comemorada. Mas no dia a dia, o respeito é possibilitar que o idoso tenha acesso aos seus direitos em atitudes simples: como no ônibus, levantar do assento reservado para que o idoso possa se sentar, não ocupar a vaga em estacionamento entre outros”, exemplifica.

VIVAIDADE

O Vivaidade é um serviço mantido pela Prefeitura de Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança de Assistência Social. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos idosos, ajudando na convivência e no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. “O VivaIdade tem desempenhado esse papel de maneira importante no sentido de envolver os idosos em diversas atividades comunitárias para que eles possam estar sempre ativos e contribuindo com a longevidade’’, completa Érica Beltrame.

O serviço oferece, gratuitamente, atividades diversas como aulas de ginástica, hidroginástica, natação, oficinas, palestras e outros. Hoje, a iniciativa atende 1.100 alunos no bairro Santa Terezinha II e no Amaro Lanari. Para participar, é preciso ter mais de 60 anos e CadÚnico. O interessado deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de seu território e fazer a inscrição. “Nós levamos para os idosos momentos de interação, atividade física, socialização para que eles tenham uma qualidade de viver melhor e preparo enquanto a vivência na sociedade” disse.

MAIS SAÚDE

Atualmente, Coronel Fabriciano possui cerca de 11.250 idosos e a atenção a essa população é uma das prioridades da gestão. Desde o início do ano, o município realiza o recadastramento do Programa Hiperdia que tem como objetivo acompanhar a população mais velha que possui hipertensão e diabetes, a fim de orientar e também disponibilizar os remédios necessários para o tratamento.

O Programa Mexa-se é outra ferramenta principal para que os idosos possam garantir hábitos de vida saudáveis, estabelecer o convívio com outras pessoas e para tirá-los da rotina sedentária. A prática de atividades físicas é fundamental para que nesta idade, os riscos de doenças diminuam e a procura por remédios também. Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) eles contam com a rapidez do agendamento de consultas e no atendimento, além de serem tratados com prioridade e humanização.

Serviço:

Vivaidade – Núcleo Santa Terezinha II

Avenida Rubens Siqueira Maia, 470.

Vivaidade – Núcleo Amaro Lanari

Clube Olímpico e Recreativo: Av. Brasília, 2.621.