FABRICIANO PROMOVE CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE LIVROS

A Biblioteca Pública Professora Mariana Roque Pires de Coronel Fabriciano, lançou nesta segunda-feira (3), uma campanha que visa a arrecadação de livros. O objetivo é sensibilizar a comunidade para doar livros de literatura nacional e internacional, romances, livros de ficção, poesias, biografias, livros infantis e juvenis, e gibis, que estejam em bom estado de conservação e que não estão sendo utilizados. Além de ampliar o acervo, a campanha visa incentivar o acesso à leitura, resgatando a importância do contato com o livro e conquistar novos leitores.

COMO DOAR

As pessoas interessadas em doar, devem entregar os exemplares diretamente na biblioteca que funciona em novo endereço: rua Dr. Querubino, 342, Centro de Coronel Fabriciano. O espaço está aberto de segunda a sexta-feira de 7h às 18h. Para informações, as pessoas interessadas podem ligar para o telefone 3846-7700.

ACERVO

Atualmente a Biblioteca Pública Professora Mariana Roque Pires, possui um acervo de aproximadamente 25 mil títulos. De acordo com a coordenadora da biblioteca Célia Diamantino, os livros mais procurados entre os adultos são os romances e livros de ficção. Entre as crianças, os gibis são bem disputados. “Quando recebemos algum lançamento, normalmente há uma procura maior dos leitores. Então é normal uma fila de espera para tais títulos. Outra situação é quando alguma escola sugere um livro e ele torna-se requisitado”, frisou a coordenadora.

ACESSO



Os leitores que desejam solicitar o empréstimo de algum livro precisam ser residentes da cidade de Coronel Fabriciano, comparecer à biblioteca no horário entre 7h e 18h, portando uma foto 3×4, documento de identidade e comprovante de endereço. Se menor, deve ir com os mesmos documentos e acompanhado do pai ou responsável, com o documento de identidade.

Após o cadastro, o leitor poderá levar dois livros e ficará com eles no prazo máximo de uma semana. Após esse período, se ele desejar continuar com os livros, deverá ser feita uma renovação. A renovação só não poderá ser feita se existir uma reserva para aquele mesmo livro.