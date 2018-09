COLUNA WILLIAM SALIBA – 24/09/2018

FANTASMA DA JUDICIALIZAÇÃO ASSOMBRA NOVAMENTE

Uma das raras cidades brasileiras que conseguiu ter três prefeitos legalmente constituídos e empossados em menos de seis meses, Ipatinga é talvez a única de Minas Gerais a ter também duas eleições extemporâneas para eleição de um novo mandatário municipal. Estas singulares posições alcançadas pelo município são frutos do fracassado sistema político-eleitoral instituído no Brasil e de uma Justiça Eleitoral sem estrutura suficiente para fiscalizar as campanhas e punir os abusos.

HILÁRIO

O sistema político-eleitoral é tão hilário que o atual prefeito Nardyello Rocha, condenado à cassação na última semana, tem como um dos argumentos para seu recurso judicial, o cumprimento de um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que o obrigou ao pagamento dos inativos e aposentados.

INSTABILIDADE

Pela primeira vez na sua história, Ipatinga tem um prefeito nascido no próprio município e que até o momento tem manifestado a sua disposição em melhorar a cidade. Está realizando obras para aprimorar a mobilidade urbana e tem tratado de problemas emergenciais para melhoria da qualidade de vida da população.

PROCURAÇÃO

Na última eleição extemporânea, mantive-me isento politicamente, não fiz campanha e não tenho procuração para defender Nardyello. Como qualquer cidadão que conviveu com o descaso dos prefeitos anteriores para com a cidade, espero que o fantasma da judicialização não impeça o filho da terra de trabalhar.

***

APERAM

A Aperam South America mostra a partir de hoje (24) até quinta-feira, uma das partes menos visível da indústria de óleo e gás, na mostra Rio Oil & Gas, no Rio de Janeiro. São materiais e equipamentos que viabilizam as sofisticadas operações de exploração destes recursos naturais.

AÇOS ESPECIAIS

Produtora integrada de aços inoxidáveis, elétricos e carbonos, a Aperam South America leva ao evento soluções e aplicações específicas em aço inox para a indústria de energia, que aumentam a eficiência e as condições de sustentabilidade das operações do setor. Durante o evento, o pesquisador da Aperam, Adolfo Viana, apresentará os resultados de investigação técnica sobre efeitos e impactos que a corrosão atmosférica no litoral e em alto mar traz aos materiais tradicionais e ao aço inoxidável.

RESULTADOS

Em três anos de testes, mesmo com espessura cinco vezes menor, o aço inoxidável manteve-se íntegro, enquanto os materiais tradicionais perderam 95% de sua massa e, praticamente, se desintegraram. O inox fabricado na Usina de Timóteo tem se mostrado material de desempenho superior em condições e ambientes operacionais severos onde equipamentos e estruturas estão sujeitos a corrosão, desgaste e abrasão. Também é quimicamente inerte, ou seja, não reage ao contato com diferentes substâncias.

***

RECONHECIMENTO

A ipatinguense Sheila Selim de Sales foi a primeira mulher a se tornar professora titular de Direito Penal do Curso de Direito da UFMG, nos 125 anos da instituição. Filha do ex-prefeito de Ipatinga, Jamil Selim de Sales, ela foi uma das 23 agraciadas neste ano com a Medalha do Mérito do Ministério Público de Minas Gerais, concedida a personalidades que contribuem com a cultura jurídica no Estado e no País.

***

ALMOÇO À MINEIRA

O GEC promove o seu tradicional Almoço à Mineira no próximo domingo, a partir das 12h, em sua sede no Bairro Vila Ipanema, em Ipatinga. O convite está sendo vendido a R$20,00. A renda será revertida para suas obras beneficentes.

***

LAÇO AMARELO

Coronel Fabriciano é o primeiro município de Minas Gerais a receber o certificado “Laço Amarelo”. O reconhecimento é concedido pela ONG Observatório Nacional de Segurança Viária e foi entregue ao prefeito Marcos Vinicius na manhã do último sábado (22), durante a programação do Dia Mundial Sem Carro na cidade.

CURTAS

Rodrigo Coimbra, chefe da seção de voto informatizado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), confirmou que faz parte do planejamento do órgão tornar público o código fonte das urnas eletrônicas. A disponibilização do código fonte permitiria que qualquer pessoa com conhecimento em programação entendesse exatamente como funciona o sistema da urna eletrônica, o que ajudaria o público a entender melhor sobre a segurança contra fraudes desse sistema.

Nas próximas semanas o tradicional passeio de trem entre São João Del Rei e Tiradentes vai contar com programação diferente. No sábado (29) acontece uma nova edição noturna da viagem. No retorno de Tiradentes às 19h30, na Estação de São João Del Rei haverá show da cantora Vivian Passos, participante do programa global “The Voice Kids”.

Minas Gerais fechou agosto com saldo positivo de 4.530 vagas de emprego formal. Melhor desempenho no mês foi no setor de Serviços, com 11.139 postos de trabalho, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho.

Encerrando as comemorações do Setembro Amarelo – campanha de conscientização sobre a prevenção de suicídio – no último domingo (23), o Colégio São Francisco Xavier e a Fundação São Francisco Xavier promoveram o Acordar para a Vida – 1º Seminário de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio. O evento tratou de assuntos ligados à vulnerabilidade psíquica de crianças e adolescente e contou com ampla participação da comunidade. Cerca de 400 pessoas lotaram o teatro do Centro Cultural Usiminas.

O Sebrae Minas abre processo de credenciamento para novas empresas de consultoria e instrutoria que desejam compor o cadastro estadual de prestadores de serviços da instituição. As inscrições se encerram no dia 5 de outubro. As regras e critérios do processo de seleção estão disponíveis no site https://credenciamento.sebraemg.com.br.

A Radix será uma das convidadas da Semana Universitária de Engenharia Química da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. O evento, que acontecerá entre hoje e 29 de setembro em Uberaba, oferecerá aos estudantes oportunidades de conhecer as diferentes áreas de atuação do profissional de engenharia química.