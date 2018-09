FIEMG VALE DO AÇO PROSPECTA NEGÓCIOS NA TERNIUM BRASIL

Recebido pelo presidente executivo da Ternium Brasil, Marcelo Chara; pelo vice-presidente jurídico e de Relações Institucionais da empresa, Pedro Teixeira, e pelo diretor da Exiros, Ignacio Garcia, o presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, Flaviano Gaggiato, visitou ontem (3), o centro industrial da siderúrgica, no Rio de Janeiro. O objetivo do encontro foi mapear oportunidades de futuros negócios para os empresários mineiros.

A unidade da Ternium Brasil – maior acionista da Usiminas – tem capacidade para produzir 5 milhões de toneladas de aço por ano. “A indústria mineira é competitiva e tem interesse em expandir a sua atuação para outras regiões do Brasil. Vemos a Ternium como uma grande parceira e vamos trabalhar em conjunto para identificar as oportunidades e aproveitá-las”, afirma o presidente da Fiemg – Regional do Vale do Aço.

Para Marcelo Chara, a Ternium Brasil tem interesse em fomentar fornecedores de Minas Gerais pelo potencial que o estado tem no atendimento à indústria siderúrgica. “Acreditamos na indústria brasileira, queremos uma maior integração e confiamos na competitividade dos fornecedores da região. Vamos trabalhar em parceria com a Fiemg na identificação de empresas locais que tenham condições de fornecer ao nosso centro industrial no Rio de Janeiro”, assegura o presidente executivo da Ternium Brasil.

Nas próximas semanas, a Fiemg Regional Vale do Aço identificará os principais setores para atender as demandas da Ternium Brasil. Além disso, será agendada uma visita de executivos siderúrgica à Ipatinga para apresentar oportunidades de fornecimento. “Temos uma grande oportunidade e precisamos ser competitivos para concorrer com fornecedores de diversas regiões. Mas, acredito no potencial das indústrias do Vale do Aço”, conclui Flaviano Gaggiato.