FUNDAÇÃO APERAM ACESITA REALIZA O INTENSIVÃO ENEM 2018

A Fundação Aperam Acesita realiza a partir deste mês, o Intensivão Enem 2018. A iniciativa tem como objetivo oportunizar aos alunos do terceiro ano das escolas públicas de Timóteo, aulas de preparação para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Metodologicamente, serão desenvolvidas aulões multidisciplinares e contextualizados, visando o desenvolvimento de competências propostas pelo Enem.

O primeiro aulão, será realizado no próximo sábado (15), na programação acontecerá um bate papo com uma psicóloga, como forma de motivar os alunos, e na sequência professores de instituições parceiras estarão ministrando o aulão preparando os alunos para obterem bons resultados.

O aulão será realizado no teatro da Fundação Aperam Acesita, de 8h às 11h30. O público alvo são alunos das escolas públicas de Timóteo.

Para participar, o aluno deve realizar sua inscrição até a próxima sexta-feira (14) gratuitamente pelo telefone 3849.1101. As inscrições são limitadas.