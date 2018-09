FUNDAÇÃO APERAM APRESENTA SESSÃO GRATUITA DE CINEMA

A Fundação Aperam Acesita, realiza no próximo fim de semana mais uma edição do Cine Cultura. O evento que faz parte da programação mensal da Fundação reúne no próximo sábado (29) e domingo (30) 2 filmes. A entrada é gratuita.

No sábado (29), às 19h, o longa exibido será o Animais Fantásticos e Onde Habitam. Baseado no livro Animais Fantásticos & Onde Habitam, lançado em 2001, o filme vai acompanhar as aventuras do escritor fictício Newt Scamander, que setenta anos antes da saga de Harry Potter, enfrentou e conheceu inúmeras criaturas do universo do bruxinho. A trama é uma extensão do mundo da magia. A classificação é de 12 anos.

No domingo (30), às 16h30 e 18h30*, será a vez da exibição do filme O Bom Amigo Gigante. A órfã Sophie (Ruby Barnhill) é curiosa e, na companhia de um gigante, ela parte numa jornada em que tem de ser valente. A menina e seu amigo grandalhão precisam enfrentar gigantes do mal que devoram pessoas. A classificação é livre. Somente será aberta a segunda sessão após esgotarem os ingressos da primeira sessão.

Os ingressos podem ser retirados na bilheteria da Fundação Aperam Acesita, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h.