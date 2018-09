FUNDAÇÃO APERAM DIVULGA RESULTADO DO EDITAL DE PROJETOS 2018

A Fundação Aperam Acesita divulgou, na última segunda-feira (3), o resultado do processo seletivo da 7ª edição do edital de projetos. Ao todo, serão contemplados 13 projetos, sendo 3 do Vale do Aço e 10 do Vale do Jequitinhonha. O valor investido nos projetos será em torno de R$ 130 mil, que beneficiará uma média de 2100 pessoas diretamente.

Em sua sétima edição, o Edital de Projetos da Fundação Aperam Acesita reafirma o propósito da Aperam de poder continuar contribuindo para o desenvolvimento das comunidades onde está instalada, propiciando a melhoria das condições de vida da população.

Com atuação nos segmentos de Educação, Meio Ambiente, Geração de Trabalho e Renda, Cidadania e Direitos Humanos, os projetos devem possuir um prazo de execução de até 9 meses. Para sua aprovação, foram considerados critérios como alinhamento às diretrizes e linhas de atuação do Edital; análise do contexto que o projeto irá impactar; capacidade da organização em realizar o projeto com sucesso; consistência e adequação orçamentária da proposta.

Em 6 anos, o Edital de Projetos já beneficiou mais de 6.500 pessoas, por meio de 64 projetos selecionados e mais de meio milhão de reais investidos em iniciativas das regiões do Vale do Aço e Vale do Jequitinhonha.

As organizações que quiserem submeter recurso administrativo acerca do resultado têm até o dia 10 de setembro, para formalizar o recurso ao e-mail psocial@aperam.com.

Serviço:

O resultado do Edital está disponível no site da Aperam (brasil.aperam.com)