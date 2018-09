FUNDAÇÃO APERAM RECEBE THIAGO CARMONA E PEDRO HOISEL & CRIS DINIZ

Na próxima sexta-feira (21), às 20h, o espetáculo musical de Pedro Hoisel & Cris Diniz abre a programação desta semana. A dupla deu inicio a uma parceria musical em 2014, participaram de diversos festivais de música pelo Brasil e acumularam premiações, incluindo prêmios de melhor música, melhor arranjo e melhor intérprete. O show tem a proposta de reunir em uma única apresentação canções premiadas nos festivais de músicas, além de outras músicas autorais e de compositores consagrados, que influenciaram a carreira dos artistas. A classificação é livre e os ingressos podem ser adquiridos a R$15 antecipados/meia-entrada e R$30 no dia/inteira.

No sábado (22), às 19h e 20h30, a Fundação recebe mais uma vez o espetáculo O Poderoso Negão, com o humorista Thiago Carmona (BH). O primeiro espetáculo solo de Carmona, nasceu da seleção criteriosa de seus melhores textos, criados desde que iniciou sua carreira no humor em 2009. O Poderoso Negão é um espetáculo de humor stand up em que Thiago Carmona critica, analisa e desconstrói o cotidiano de uma maneira irônica, sarcástica e bem-humorada, levando o público a muitas gargalhadas. Preconceito racial, relacionamentos amorosos, filhos, leis, tudo pode e vira tema de riso com esse artista. A classificação é de 14 anos e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro a R$20 antecipados/meia-entrada e R$40 no dia/inteira.

BOSQUE BEER FESTIVAL

O bosque da Fundação Aperam Acesita recebe nos dias 19 e 20 de outubro a primeira edição do Bosque Beer Festival. O evento irá reunir cervejarias artesanais, gastronomia, espaço kids gratuito, workshop produção de cerveja artesanal e música em dois dias com muita diversão para toda a família, reserve a data.