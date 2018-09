GIGANET LANÇA CAMPANHA TAXA ZERO

A Giganet – Internet 100% Fibra Óptica lançou esta semana a campanha “Taxa Zero – A Giganet enlouqueceu”, zerando a taxa de instalação para os novos assinantes da internet mais rápida de Minas Gerais.

Com pacotes de 25, 35, 50 e 100 Mega, a Giganet tem se consolidado como a internet referência no Vale do Aço, atendendo às diversas necessidades e indicada por mais de 90% dos seus clientes.

Para assinar estes planos, com a promoção Taxa Zero, os interessados passarão por uma análise de crédito e deverão verificar a viabilidade e disponibilidade para o bairro em que reside.

Além da sede da Giganet, localizada no bairro Horto, em Ipatinga, a empresa conta com lojas nos bairros Cidade Nobre, Canaã, Bom Jardim, Amaro Lanari, em Ipatinga, Amaro Lanari, em Coronel Fabriciano, Cidade Nova, em Santana do Paraíso, e nos bairros Ana Rita e Cachoeira do Vale e Limoeiro, em Timóteo, para melhor atender seus clientes.

Para mais informações e adesão à campanha, os interessados deverão entrar em contato nas lojas ou pelo telefone 3618-7600 e 99504-3209 (whatsapp).