GRUPO SE TOQUE PROMOVE 4ª NOITE ÁRABE DE IPATINGA

O Grupo de Apoio e Prevenção ao Câncer Se Toque de Ipatinga realiza a 4ª noite Árabe, no próximo sábado (15), às 19h30, no Clube Morro do Pilar, em Ipatinga. A festa contará com pratos e danças típicas árabes, além de música ao vivo.

O tradicional evento beneficente tem como objetiva arrecadar fundos para o Grupo Se Toque, casa de apoio a pacientes de câncer de Ipatinga. A instituição realiza o trabalho de acolhimento de pacientes oncológicos, em especial os que vem de cidades distantes e não possuem condições financeiras para custear a hospedagem durante o período de seu tratamento, no Vale do Aço.

A casa, que hoje conta com 24 leitos para pacientes e seus respectivos acompanhantes, se encontra em obras para duplicar a sua capacidade de atendimento. Aos acolhidos também são servidas as principais refeições, como café da manhã, almoço e lanche para todos os aqueles que passam pelo tratamento na unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha. O jantar é somente servido para os pacientes internos.

Os convites estão sendo vendidos por voluntários da casa e na própria sede da entidade. O valor é de R$ 40,00 por pessoa, se comprado antecipadamente. Na portaria, no dia da festa, custarão R$ 50,00. Bebidas e as sobremesas serão cobradas à parte. A indicação do evento é para adultos, mas crianças e adolescentes também poderão participar, mediante a compra de ingresso no valor integral e acompanhados dos pais.

Serviço

Grupo Se Toque

Av. José Júlio da Costa – Bairro Ideal – Ipatinga



Responsável: Marinete – (31) 3824.6005 – 98899.8615

http://www.setoqueipatinga.com.br / gruposetoque@gmail.com