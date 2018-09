HAPPY HOUR NO SHOPPING VALE DO AÇO RECEBE ART’VITROLA

O Shopping Vale do Aço recebe nesta quarta-feira (26), no Happy Hour que acontece na praça de alimenação, o projeto Art’Vitrola a partir das 19h. “Canções que atravessam o tempo” é assim que o grupo sintetiza o mote inspirador de seu projeto que busca renovar o clássico na música. O Art’Vitrola, oferece ao público um repertório composto de grandes clássicos da música internacional e nacional. São grandes sucessos dos Beatles, Engenheiros do Hawaii e Elis Regina. “Lindas canções que vão desde os anos 50 até os atuais”, explica a vocalista Viviane Ramalho.

PROJETO DE RENOVAÇÃO MUSICAL

Com quase 6 anos de atuação, o projeto surgiu da união profissional dos músicos Gustavo Guimarães e Viviane Ramalho. Gustavo tem maior atuação nas cordas do violão, pois em sua trajetória desenvolveu diversos trabalhos como guitarrista, se envolvendo com bandas locais. Já Viviane, por ter um passado de atuação como backing vocal em estúdios e bandas, se destaca em sua afinada voz. Com um projeto de alto valor cultural, a ideia do Art’Vitrola é se destacar por um repertório singular, com interpretações dedicadas a uma arte que parece estar esquecida nos canais mais populares.

Serviço:

Happy Hour – Art’Vitrola

Data: 26/09

Horário: 19h00

Local: Praça de alimentação

Show gratuito