HMC RECEBE PRÊMIO DE EXCELÊNCIA DA SAÚDE

Pela terceira vez o Hospital Márcio Cunha (HMC), mantido pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX) foi eleito uma das instituições de “Excelência da Saúde”. A premiação aconteceu no último dia 22 (sábado). O evento é realizado pela revista Healthcare Management desde 2013 e visa premiar as entidades de Saúde que se destacaram no setor, seja por métodos inovadores na gestão, proporcionando para o paciente excelência no atendimento; bem como atuando de forma sustentável em sua comunidade.

Ao todo, foram eleitos 39 hospitais em 13 categorias: Engenharia Clínica, Ensino e Pesquisa, Hotelaria Hospitalar, Filantropia, Boas Práticas e Compliance, Gente e Gestão, Ensino e Pesquisa, Arquitetura e Engenharia, Enfermagem, Investimentos, Qualidade e Segurança, Tecnologia e Responsabilidade Socioambiental. O HMC foi premiado na categoria Tecnologia com a case do HIMSS nível 7. Em cada categoria foram homenageados 3 instituições de saúde, não havendo classificação entre elas. Os ganhadores foram escolhidos pelo conselho editorial do Grupo Mídia, responsável pela organização do evento.

O superintendente de Planos de Saúde da Fundação São Francisco Xavier, Marcelo Gouvea Teixeira, representou a instituição na cerimônia de premiação. “Este reconhecimento indica o nível de maturidade na adoção do prontuário eletrônico pelo hospital, usando a tecnologia para ganhar eficiência operacional, melhor qualidade assistencial e maior segurança do paciente. Com a implantação do HIMSS tivemos resultados positivos e conseguimos seguir umas das premissas que é a hospital digital e assim reduzimos a geração de papeis utilizando a tecnologia da informação”, comemora Marcelo.

HIMSS

O Hospital Márcio Cunha foi o primeiro hospital do país com a Certificação Internacional da Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) estágio 7 – utilizando software de Gestão Hospitalar Tasy‎, sendo também o único na categoria filantrópico de alta complexidade. A auditoria externa, que garantiu a certificação oficial ao HMC, foi realizada no final de 2017.

A HIMSS é uma associação internacional cujo objetivo principal é estimular o uso da Tecnologia da Informação (TI) para melhoria dos serviços do setor da Saúde, com mais segurança para o paciente. Para os hospitais, a entidade criou um modelo para avaliar a adoção do prontuário eletrônico do paciente (PEP) e a forma como os profissionais utilizam esse módulo nos sistemas de gestão hospitalar.

O HMC conta com utilização plena do Prontuário Eletrônico (PEP) em todos os setores do hospital, além de integração para compartilhar informações clínicas, relatórios e indicadores clínico-assistenciais e disponíveis em todos os setores: emergência, internação, unidade de terapia intensiva, ambulatório e centro cirúrgico. “É uma satisfação sermos premiados mais uma vez como instituição excelência em saúde. O Hospital Márcio Cunha reúne as melhores práticas assistenciais e é focado em melhorias constantes para oferecer aos clientes a melhor experiência em saúde. E sermos consagrados pela implantação do HMISS mostra que estamos no caminho certo. E o objetivo é seguirmos alcançando excelentes resultados e assim colocar a instituição em uma categoria de padrão mundial”, conclui Luís Márcio Araújo Ramos, diretor executivo da Fundação São Francisco Xavier.