HOSPITAL MÁRCIO CUNHA REALIZA I SIMPÓSIO DE GENÔMICA

Já estão abertas as inscrições para o I Simpósio de Genômica do Hospital Márcio Cunha (HMC), administrado pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), que acontecerá no dia 29 de setembro, no auditório da Unidade I do HMC das 7h30 às 15h. O evento, realizado pela primeira vez no Vale do Aço, é voltado a médicos, residentes, acadêmicos de medicina e profissionais da área da saúde.

A genômica é um ramo da genética bioquímica que engloba todo e qualquer estudo do genoma. A genômica é a extensão da tecnologia à análise global dos ácidos nucleicos presentes em um núcleo, uma célula, um organismo ou um grupo de espécies correlatadas. Com o tema: Entendendo a Genômica e a Aplicação dos Exames Moleculares na Prática Oncológica, o simpósio irá abordar temas teóricos, a segurança assistencial e os desafios de desempenho visando à atualização para a prática.

A Gerente da Unidade de Oncologia da FSFX, Ledvânia Chaves Ribeiro, ressalta a importância de discutir um tema tão inovador e que faz parte do conceito de medicina personalizada na busca pelo melhor e mais eficaz tratamento dos pacientes oncológicos. “Na luta contra o câncer, é fundamental investir também no capital intelectual, por isso, reunimos a experiência de profissionais de dentro e fora da região para promover a atualização científica e a discussão do uso de recursos da genômica no tratamento dos pacientes, além de ser uma excelente oportunidade de networking e de colocar frente a frente os profissionais capacitados para dividir conhecimentos e melhor atender a população local”, contou Ledvânia.

A programação inclui uma palestra de abertura com a Patologista, Dra. Juliana Carneiro e o Professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Dr. André Murad, com o tema “Princípios Básicos de Genética Molecular”. Em seguida, o cronograma segue com o Dr. André Murad que falará sobre “Técnicas Laboratoriais para Detecção de Desarranjos Genômicos”, “Biópsia Líquida: Indicações”, “Oncogenética” e “Oncologia de Precisão na Prática Clínica”. Encerrando a programação, a Dra. Juliana Carneiro apresentará um módulo prático em vídeo e com a participação do Dr. André Murad apresentará casos clínicos e a aplicação de todos os ensinamentos apresentados no simpósio no mundo real.

INSCRIÇÕES

As vagas para o evento são limitadas e as inscrições podem ser realizadas pelo site http://www.fsfx.com.br/hospital-marcio-cunha/eventos-cientificos-2 até o dia 25 de setembro.