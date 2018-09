HUMANIZAR COMEMORA SEMANA DO IDOSO EM TIMÓTEO

O Programa Humanizar da Secretaria de Educação e Cultura de Timóteo promove várias atividades em homenagem ao Dia Internacional do Idoso, comemorado em 1º de outubro. A Semana do Idoso do Humanizar envolverá aproximadamente 1600 participantes dos 13 núcleos do programa, além do Sodalício Tio Questor.

Instituída por meio de Resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) como Dia Internacional em 1990, e como Dia Nacional do Idoso pela Lei nº 11.433, de 2006, a data visa homenagear as pessoas idosas, destacar suas conquistas e aumentar a consciência para as questões do envelhecimento. A Semana do Idoso do Humanizar apresentará a importância das mudanças de atitudes para com as pessoas idosas, sensibilizando a comunidade sobre os contínuos desafios que eles enfrentam e reconhecer as suas contribuições para a sociedade.

Durante a programação, será abordada também a questão da violência contra a pessoa idosa. O objetivo é sensibilizar a sociedade para o combate das diversas formas de violência cometida contra a pessoa idade, com idade igual ou superior a 60 anos. O dia mundial de combate à violência contra a pessoa idosa é celebrado no dia 15 de junho. A data foi instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa (INPES).

PROGRAMAÇÃO:

No dia 1º de outubro (segunda), os núcleos do Humanizar desenvolverão atividades especiais, de 7h às 10h e de 16h às 20h. Na terça (2), às 14h, o Coral do Humanizar se apresentará no Sodalício Tio Questor. Já na quinta (4), haverá o tradicional Passeio na Lagoa Silvana. Encerrando as comemorações, no domingo (7), às 8h, o Coral do Humanizar apresentará na Matriz São Sebastião.

HUMANIZAR

O Humanizar oferece ao público da terceira idade atividades físicas, educativas, culturais e de lazer em todos os núcleos. O programa atende pessoas com idade acima de 50 anos semanalmente, com aulas de atividades físicas de segunda a quinta, além de artesanato e música e eventos sociais.