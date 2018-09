INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO “A PONTE” SE ENCERRAM ESTA SEMANA

As inscrições para o concurso “A Ponte” estão abertas até o próximo dia 14 de setembro. O concurso, que é uma das principais atrações do maior evento da cadeia da construção em Minas Gerais, Minascon, vai desafiar estudantes de cursos técnicos em Edificações e Construção Civil e de graduação em Arquitetura e Engenharia Civil, Mecânica e de Produção a criarem e executarem o projeto de uma ponte utilizando apenas palitos de picolé de madeira e cola branca. A disputa acontece em duplas e as inscrições são gratuitas. Para acessar o edital do concurso e se inscrever, basta acessar: www.minascon.com.br.

As obras de cada dupla participante serão submetidas a cargas de peso para que possam ser avaliados por uma comissão de jurados técnicos da área. Os vencedores receberão o prêmio em dinheiro no valor de R$ 2, 5 mil.

O Minascon 2018 é uma realização da Câmara da Indústria da Construção da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), em parceria com o Sebrae/MG e o Sinduscon-JF e acontece nos dias 25 e 27 de setembro em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Serviço:

“A Ponte”

Inscrição: Gratuita pelo site www.minascon.com.br/concursos

Período: até 14/09

Informações: aponte.minascon@fiemg.com.br